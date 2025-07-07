Гранты "Агростартап" на 93 млн рублей получили 18 нижегородских фермеров

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Почти 93 млн рублей получили 18 начинающих нижегородских фермеров в этом году. Средства гранта «Агростартап» они смогут направить на реализацию проектов создания или развития собственного хозяйства.
Поддержка предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Очень важно создать все необходимые условия для тех, кто только начинает свой путь в агробизнесе. «Агростартап» как раз позволяет начинающим предпринимателям получить стартовый капитал для реализации их идей, приобретения необходимого оборудования и развития производства. Мы видим большой потенциал в развитии сельского хозяйства через поддержку инициативных и талантливых нижегородцев», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
В региональном Минсельхозе отметили, что максимальный размер гранта на реализацию проекта по разведению крупного рогатого скота мясных или молочных пород – 7 млн рублей, на поддержку проектов, связанных с другими направлениями, - 5 млн рублей.
«В этом году мы отобрали 12 проектов по разведению крупного рогатого скота и по одному проекту, связанному с овцеводством, выращиванием зерна, картофеля и ягод. Отдельно хочу отметить, что в этом году среди победителей – два проекта по пчеловодству. Таких заявок не было в последние годы, а сейчас направление вновь становится популярным. Благодаря этой программе в нашем регионе появится больше фермерских хозяйств, которые внесут свой вклад в развитие агропромышленного комплекса», - рассказал Николай Денисов.
Один из получателей гранта «Агростартап» - Александр Шамшин из Тоншаевского округа - представил проект по производству картофеля.
«Картофелеводством занимаюсь давно, но КФХ оформил недавно и решил расширяться. Специалисты Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса помогли разработать и оформить бизнес-план. На средства гранта я планирую приобрести трактор, культиватор, картофелесажалку, копатель корнеплодов и другое необходимое оборудование», - рассказал он.
Подробную информацию и телефоны для консультации по мерам господдержки АПК в Нижегородской области можно получить на сайте центра https://ncs.ru/.
Грантовый конкурс «Агростартап» проводится в Нижегородской области с 2019 года. За это время поддержку получили более 130 фермерских проектов.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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