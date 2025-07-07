Нижегородский минпром объявил конкурс на получение субсидий до 5 млн рублей на приобретение промышленного оборудования Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области начало прием заявок на получение субсидии по возмещению части затрат промышленным предприятиям на приобретенное оборудование.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что субсидия поможет предприятиям компенсировать часть затрат на приобретенное оборудование.

«Такая поддержка позволяет компаниям из сферы обрабатывающих производств компенсировать затраты в размере 30 процентов от стоимости оборудования, но не более 5 миллионов рублей. Всего на реализацию этой меры поддержки выделено 48 миллионов рублей из регионального бюджет и 50,9 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках единой региональной субсидии Минпромторга РФ», – рассказал Максим Черкасов.

К возмещению принимаются затраты по договорам купли-продажи нового отечественного оборудования, приобретенного в 2023-2025 годах.

Участие в конкурсном отборе могут принять промышленные предприятия, зарегистрированные на территории Нижегородской области, осуществляющие деятельность, относящуюся к разделу «Обрабатывающие производство» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности торговли Российской Федерации).

Дополнительные баллы при отборе получат компании, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», работающие с государственной информационной системой промышленности (ГИСП), входящие в промышленные кластеры региона, чья продукция включена в Реестр российской промышленной продукции, а также предприятия, участвовавшие в премии «Молодой промышленник года».

Узнать подробности и скачать образцы документов можно на сайте минпрома Нижегородской области. Заявки принимаются до 4 августа 2025 года.

Подробные консультации можно получить в отделе государственной поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону: 435-16-64, 435-16-67.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».