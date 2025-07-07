Игорь Рузанкин свозил нижегородских школьников в московский парк "Патриот" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

2-3 июля школьники-курсанты из Балахнинского и Володарского муниципальных округов посетили Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Москве. Поездку организовал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Рузанкин.

В Балахнинском округе отбор ребят проводился по результатам итоговых учений военно-патриотического отряда «Солдат на месяц». Лучшие курсанты получили возможность стать частью делегации. В Володарском округе отбор прошли старшеклассники и ученики начальной школы, показавшие высокие результаты на региональной игре «Зарница 2.0».

«После прохождения военной подготовки в лагере я почувствовал себя настоящим мужчиной, который в будущем готов служить в Армии», – поделился ученик школы №6 Илья Путинин.

Насыщенная экскурсионная программа в парке «Патриот» проходила два дня. Делегацию встретила экскурсовод, которая рассказала о технике, представленной в «Павильоне №1». Это не просто музейные экспонаты, а та самая техника, на которой ковали Великую Победу наши деды и прадеды. Затем ребята осмотрели действующую технику Армии России. Также в программе было посещение музея танков, где представлены советские, немецкие, американские экспонаты.

Вечером школьники побывали в главном Храме Вооруженных Сил РФ. Он величаво возвышается над парком, олицетворяя символ памяти, героизма и национальной гордости.

Ночевать делегацию привезли в самый настоящий поезд и разместили в купе первого класса.

Второй день экскурсии по парку «Патриот» начался с посещения Партизанской деревни, где представлена реконструкция мест размещения партизанских отрядов за линией фронта. Одним из удивительнейших фактов стало, то, что самым юным партизаном был мальчишка пяти лет. Помимо изучения землянок и деревянных домиков участники делегации посмотрели на кроликов, страусов и ланей.

Завершением поездки стало посещение музея «1418 шагов к Победе», где в каждом зале представлены события, происходящие день за днем во время Великой Отечественной войны. У ребят была возможность хотя бы на долю процента прочувствовать то, что испытывали тогда их прадеды.

«Здорово, что сегодня у нас есть возможность не только рассказывать, но и показывать историю нашего Отечества детям. То, что им удалось увидеть за два дня, не узнаешь из учебников истории, к подобному нужно обязательно прикоснуться. В восторге были все, в особенности малыши из начальной школы. Будем верить, что все это нужным образом откликнется в их сердцах, и уже в ближайшее время мы увидим результат нашей работы», – отметил депутат Заксобрания Нижегородской области Игорь Рузанкин.