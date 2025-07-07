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Общество

Мотоциклисты Победы встретились со студентами в Нижнем Новгороде

10 июля 2025 11:23  [41] Общество

В период с 8 по 17 июля проходит патриотический мотопробег «Владивосток - Выборг», посвященный 80-летию Великой Победы. Мотоциклисты со всей России решили принять участие в нем. В их числе – журналист Борис Грумбков, который накануне совершил остановку в Нижнем Новгороде.

Генеральный директор издательского дома «Санкт-Петербургские ведомости» и по совместительству мотоциклист Борис Грумбков вместе с мотозвеном газеты из Санкт-Петербурга преодолел путь длиной в 1160 км. В Нижегородском областном информационном центре он рассказал о самой акции и об истории издательства во время Великой Отечественной войны, в том числе в блокаду Ленинграда.

«Когда мы узнали о мотопробеге, конечно, решили присоединиться, потому что это хорошее, благое дело - еще раз напомнить о подвиге советского народа и еще раз возложить цветы мемориалам», - объяснил Борис Валерьевич.

Во время беседы были упомянуты другие акции, с которыми связано издательство. Например, в начале января, в Доме журналиста в Санкт-Петербурге была проведена совместно с Российской национальной библиотекой выставка «Слово - ленинградцам!». Ее героями стали более 20 выдающихся деятелей культуры и отечественной истории, публиковавшихся во время Великой отечественной войны на страницах газеты «Ленинградская правда».

Во встрече приняли участие нижегородские студенты, решившие связать свое будущее с медиа. Вместе с гостем из Санкт-Петербурга они обсудили проблемы системы распространения прессы и противостояние социальных сетей и печати. На это Борис Валерьевич ответил с оптимизмом: «Последняя газета еще напишет о закрытии последнего сайта».

Дальнейший путь мотозвена лежит в Казань, где планируется встреча с общей колонной всероссийского мотопробега.

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