СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Нейросеть "Ростелекома" более чем в 3 раза повысила эффективность выявления нарушений на ЕГЭ

10 июля 2025 11:49  [64]
Нейросеть Ростелекома более чем в 3 раза повысила эффективность выявления нарушений на ЕГЭ

Фото: предоставлено "Ростелекомом"

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого прошел с 23 мая по 4 июля 2025 года. Свыше 133,8 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал «Смотри ЕГЭ» общей продолжительностью более 5,3 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом увеличилась более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.

В основном периоде ЕГЭ было задействовано свыше 70,3 тыс. аудиторий в более 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в зарубежных образовательных организациях на базе посольств и консульств в 55 странах. В каждом помещении «Ростелеком» установил не менее двух современных IP-камер. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального ПО. Видеонаблюдение было также установлено в 249 региональных центрах обработки информации, где эксперты предметных комиссий проверяли экзаменационные работы. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%, что позволило обеспечить объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Все видеозаписи хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2026 года.

Нарушения во время экзаменов контролировали свыше 15,7 тыс. зарегистрированных на портале «Смотри ЕГЭ» наблюдателей и искусственный интеллект, который анализировал поведение выпускников на экзамене. Нейросеть фиксирует и подсвечивает использование запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и вынос из аудиторий контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени ИИ одновременно анализировал видеопоток из 300 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. Всего нейросеть «Ростелекома» отметила более 1,1 тыс. подозрительных действий, свыше 800 из которых подтвердили модераторы. Большинство нарушений было связано с использованием микронаушников и других запрещенных специальных средств. Нейросеть продолжит проверку нарушений до окончания дополнительного периода экзаменов.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Система видеонаблюдения “Ростелекома” за ЕГЭ организована на базе защищенных высокоскоростных оптических каналов связи и состоит из цифровых IP-камер под управлением отечественного ПО, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания. С 2020 года в процессе видеонаблюдения мы также применяем искусственный интеллект, технологии которого обеспечивают высокий уровень контроля и объективности экзаменационного процесса. Автоматизация рутинных операций позволяет сосредоточиться на ключевых задачах, напрямую влияющих на качество российского образования. Мы регулярно обучаем нейросеть и в этом году она значительно повысила эффективность выявления нарушений, превысив 70%. Это свидетельствует о надежности наших технологий и повышает доверие к процессу сдачи ЕГЭ».

Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечил «Ростелеком Контакт-центр». Операторы обработали почти 7 тыс. обращений, поступивших по телефону бесплатной горячей линии в коде 8 800, и ответили более чем на 2,2 тыс. писем, полученных по электронной почте.

Генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Александр Святец:

«“Ростелеком Контакт-центр” обеспечивает оперативную и качественную поддержку всех участников процесса. Наши операторы консультировали представителей органов исполнительной власти, сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, аккредитованных наблюдателей и аналитиков, а также учителей, занятых в проверке работоспособности системы видеонаблюдения. В пиковые периоды одновременно работало до 16 операторов, что позволило сократить время ожидание ответа до нескольких секунд. Более половины звонков было успешно обработано автоматически с применением собственных разработок на базе технологий искусственного интеллекта, что подтверждает готовность контакт-центра к решению сложных задач и дает возможность поддерживать высокий уровень сервиса в условиях повышенной нагрузки».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Нейросеть Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных