Жилой микрорайон в "болдинском" стиле начали строить в Нижегородской области Общество

Фото: проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

В селе Большое Болдино Нижегородской области стартовало строительство нового жилого микрорайона "Парковый" в стиле, отражающем местные архитектурные традиции. Проект включает возведение индивидуальных домов и всей необходимой инфраструктуры и реализуется в рамках государственной программы Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). На региональном уровне работу курирует минсельхоз Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект — результат эффективного взаимодействия между федеральными и региональными структурами. Он подчеркнул, что строительство домов финансируется при участии работодателей, которые ставят условие: получившие жильё сотрудники должны оставаться в районе на протяжении нескольких лет.

Глава региона добавил, что без поддержки федерального центра и без инженерной инфраструктуры реализовать проект было бы невозможно. Сегодня же, по его словам, можно наблюдать устойчивый интерес к жизни на селе, к работе и воспитанию детей в таких условиях.

В рамках проекта планируется построить 50 жилых домов. Одновременно ведётся работа по созданию всей инженерной и дорожной инфраструктуры на территории площадью 11,5 гектара. Здесь появятся 11 улиц с тротуарами, съездами и разворотными площадками. Будут проложены линии электроснабжения и наружного освещения, около 2,5 км водопроводных сетей, 1,9 км самотечной и 2,7 км напорной канализации. Также предусмотрено строительство канализационной насосной станции производительностью свыше 167 кубометров в сутки.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что программа КРСТ охватывает уже большую часть муниципалитетов региона, однако объём работ напрямую зависит от активности местных властей и предприятий. Он подчеркнул, что Большеболдинский округ проявляет высокую инициативность, и именно здесь реализуется самый масштабный объём работ в рамках программы. Помимо нового микрорайона, в селе идёт строительство новой системы водоснабжения — с прокладкой 57 км сетей и строительством водозабора. Также возводится здание, в котором разместится социокультурный и деловой центр, и проводится ремонт помещения под Центр чернолощёной керамики.

Новое жильё предназначено для специалистов, живущих и работающих в селе: работников агропромышленного комплекса, учителей, представителей малого бизнеса и ремесленников, в том числе мастеров чернолощёной керамики — одного из местных народных промыслов, который в последнее время активно развивается.

По словам главы администрации Большеболдинского округа Аллы Морозовой, благодаря строительству нового микрорайона и современной инфраструктуры село сохраняет кадровый потенциал и развивается в социальной и аграрной сферах. Она добавила, что молодёжь положительно воспринимает возможность остаться в сельской местности, а более 20 человек уже планируют переезд из городов в Большое Болдино.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов напомнил, что программа КРСТ действует в регионе с 2020 года. Он уточнил, что за период с 2020 по 2024 год регион получил 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и ещё 1,1 млрд рублей из областного. За это время реализовано 620 проектов благоустройства, построено 27 объектов дорожной инфраструктуры и более 60 объектов социальной и инженерной направленности. Кроме того, жильё по договорам найма и за счёт соцвыплат получили порядка 320 семей.