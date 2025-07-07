В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2025 15:27  [92] Нижегородским родителям предложили помощь "социальной няни"
10 июля 2025 15:10  [130] Рабочий день нижегородцев могут сократить из-за адской жары
10 июля 2025 14:51  [117] Жилой микрорайон в "болдинском" стиле начали строить в Нижегородской области
10 июля 2025 14:49  [87] Плановый ремонт и испытания системы теплоснабжения пройдут в Дзержинске 21-27 июля
10 июля 2025 14:33  [124] Фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 14:06  [163] Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород
10 июля 2025 13:41  [175] Скидки семейным парам на "места для поцелуев" предлагают ввести в кинотеатрах
10 июля 2025 13:25  [192] Более 600 нижегородцев оштрафовали за парковку на местах для инвалидов
10 июля 2025 13:22  [122] Игорь Рузанкин свозил нижегородских школьников в московский парк "Патриот"
10 июля 2025 13:13  [146] Поливочные машины усилили работу в Нижнем Новгороде из-за жары
Общество

Жилой микрорайон в "болдинском" стиле начали строить в Нижегородской области

10 июля 2025 14:51  [117] Общество
Жилой микрорайон в болдинском стиле начали строить в Нижегородской области

Фото: проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

В селе Большое Болдино Нижегородской области стартовало строительство нового жилого микрорайона "Парковый" в стиле, отражающем местные архитектурные традиции. Проект включает возведение индивидуальных домов и всей необходимой инфраструктуры и реализуется в рамках государственной программы Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). На региональном уровне работу курирует минсельхоз Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект — результат эффективного взаимодействия между федеральными и региональными структурами. Он подчеркнул, что строительство домов финансируется при участии работодателей, которые ставят условие: получившие жильё сотрудники должны оставаться в районе на протяжении нескольких лет.

Глава региона добавил, что без поддержки федерального центра и без инженерной инфраструктуры реализовать проект было бы невозможно. Сегодня же, по его словам, можно наблюдать устойчивый интерес к жизни на селе, к работе и воспитанию детей в таких условиях.

В рамках проекта планируется построить 50 жилых домов. Одновременно ведётся работа по созданию всей инженерной и дорожной инфраструктуры на территории площадью 11,5 гектара. Здесь появятся 11 улиц с тротуарами, съездами и разворотными площадками. Будут проложены линии электроснабжения и наружного освещения, около 2,5 км водопроводных сетей, 1,9 км самотечной и 2,7 км напорной канализации. Также предусмотрено строительство канализационной насосной станции производительностью свыше 167 кубометров в сутки.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что программа КРСТ охватывает уже большую часть муниципалитетов региона, однако объём работ напрямую зависит от активности местных властей и предприятий. Он подчеркнул, что Большеболдинский округ проявляет высокую инициативность, и именно здесь реализуется самый масштабный объём работ в рамках программы. Помимо нового микрорайона, в селе идёт строительство новой системы водоснабжения — с прокладкой 57 км сетей и строительством водозабора. Также возводится здание, в котором разместится социокультурный и деловой центр, и проводится ремонт помещения под Центр чернолощёной керамики.

Новое жильё предназначено для специалистов, живущих и работающих в селе: работников агропромышленного комплекса, учителей, представителей малого бизнеса и ремесленников, в том числе мастеров чернолощёной керамики — одного из местных народных промыслов, который в последнее время активно развивается.

По словам главы администрации Большеболдинского округа Аллы Морозовой, благодаря строительству нового микрорайона и современной инфраструктуры село сохраняет кадровый потенциал и развивается в социальной и аграрной сферах. Она добавила, что молодёжь положительно воспринимает возможность остаться в сельской местности, а более 20 человек уже планируют переезд из городов в Большое Болдино.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов напомнил, что программа КРСТ действует в регионе с 2020 года. Он уточнил, что за период с 2020 по 2024 год регион получил 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и ещё 1,1 млрд рублей из областного. За это время реализовано 620 проектов благоустройства, построено 27 объектов дорожной инфраструктуры и более 60 объектов социальной и инженерной направленности. Кроме того, жильё по договорам найма и за счёт соцвыплат получили порядка 320 семей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Минсельхоз Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных