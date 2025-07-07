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Политика

Нина Останина: У депутата в глазах должна отражаться боль его избирателя

10 июля 2025 17:11  [49] Политика
Нина Останина: У депутата в глазах должна отражаться боль его избирателя

Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Государственной думы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью телеканалу "360" высказала своё мнение о том, какими качествами должен обладать народный избранник. По её словам, в первую очередь его позиция должна совпадать с мнением и ожиданиями людей, которые доверили ему представлять их интересы в законодательном органе.

Останина считает, что депутат должен быть человеком, способным донести проблемы и чаяния граждан до широкой аудитории. Если речь идёт о системных проблемах, он должен активно работать над их решением, внося предложения по изменению законодательства и выдвигая инициативы. Таким образом, народный депутат должен быть защитником интересов своих избирателей на федеральном уровне.

Она также подчёркивает, что профессионализм является неотъемлемым качеством политика. Государственная дума — это не место для экспериментов или получения опыта; это площадка для реализации уже накопленных знаний и навыков. Прежде чем занять место в парламенте, депутат должен достичь определённых успехов в своей профессиональной сфере — будь то образование, медицина или другая область.

Ещё одним важным аспектом, по мнению Останиной, являются личные качества депутата. Они должны быть безупречными, с высокими моральными стандартами. "Никаких соблазнов — ни личных, ни публичных, а только интересы избирателей", — говорит она.

Останина также отмечает, что депутат должен обладать эмпатией и состраданием, чтобы понимать и чувствовать боль своих избирателей.

"То есть депутат в какой-то степени должен быть человеком больным. В смысле больные глаза, в которых отражается боль его избирателя, вот так бы я сказала", — добавляет она.

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Теги:
Госдума Депутаты Мнения
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