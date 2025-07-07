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Общество

Очистку автозаводского озера Земснаряд-1 провели активисты "Единой России"

11 июля 2025 09:43  [89] Общество
Очистку автозаводского озера Земснаряд-1 провели активисты Единой России

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Автозаводском парке впервые провели очистку озера Земснаряд-1. Мероприятие организовано местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке членов политсовета Сергея Рябинина и Павла Александрова.

«Озеро на территории парка было создано 75 лет назад. За всё это время его ни разу не чистили. А в этом году водоем практически атаковали водоросли. И мы решили, что нужно срочно их убирать. Сейчас работает небольшой земснаряд. Он косит растения на дне. Потом водоросли вынимают на берег, и мы их убираем», - объяснил заместитель директора Автозаводского управления дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Автозаводского района Сергей Рябинин.

Полное завершение работ по очистке озера от водорослей и мусора запланировано на 13 июля 2025 года.

«Очистка озера — это комплексная задача, которая требует системного подхода и привлечения различных ресурсов. Для вывоза водорослей, тины и собранного мусора мы организовали автотранспорт. Хотелось бы отметить, что успешная реализация проекта «Чистая страна» требует активного участия и самих местных жителей. Порядок и чистоту на пляже у озера необходимо поддерживать постоянно», - прокомментировал член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Автозаводского района Павел Александров.

Основные очистные работы сосредоточены в районе пляжной зоны. Подход к воде сделали максимально комфортным для отдыхающих.

«Ребята молодцы. Теперь вероятность того, что можно запутаться в водорослях, равна нулю. Не помню, чтобы на нашем озере работал земснаряд и столько народа занимались очисткой. Душа радуется. Спасибо местному отделению партии за такой подарок. Спасибо каждому», - отметил житель Автозаводского района Нижнего Новгорода Виталий Якин.

В экологической акции приняли участие активисты партии, школьники и местные жители.

«Мы сегодня ударно потрудились. Водорослей вывезли очень много. Уже полную тележку трактора загрузили. Приятно смотреть, как озеро преображается после очистки», - рассказал школьник Захар Ветвицкий.

«Считаю сделали важное дело. Думаю, что посетители парка это оценят. Ведь теперь купаться здесь одно удовольствие. После того, как закончим работу, у меня именно такие планы на сегодня», - поделилась активистка партии «Единая Россия» Екатерина Потапова.

Озеро Земснаряд-1 войдет в программу комплексного благоустройства Автозаводского парка. Проект предусматривает: подведение коммуникаций и канализации; оборудование пляжной зоны; глубинную очистку водоема.

Экологические инициативы и содействие благоустройству общественных пространств - важная часть работы по реализации народной программы партии «Единая Россия». 

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Теги:
Водоёмы Единая Россия Экология
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