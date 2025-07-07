"Анаконда" обернулась уголовными делами и сотнями протоколов в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Завершился второй этап оперативно-профилактической операции "Анаконда", проходившей на территории Нижегородской области. Мероприятие проводилось силами сотрудников Главного управления МВД России по региону при взаимодействии с ФСБ, Росгвардией, Приволжским таможенным управлением, ФССП и МТУ Ространснадзора по ПФО.

В ходе операции удалось задержать 14 человек, находившихся в розыске. По итогам работы возбуждено 11 уголовных дел, связанных с хранением и транспортировкой наркотиков. Ещё два дела открыты по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Сотрудники полиции также зафиксировали значительное количество нарушений миграционного законодательства. В результате составлено 211 административных протоколов. По решению судов 46 иностранных граждан подлежат административному выдворению за пределы страны.

Госавтоинспекторы на стационарных постах проверили 1586 транспортных средств, 2396 документов и установили личности 1598 граждан. Всего пресечено 1190 административных правонарушений.