Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2025 13:14  [9] Более 350 туристов посетили завод ОМК в рамках "Выкса-фестиваля"
11 июля 2025 12:50  [71] Многофункциональное пространство для отдыха всей семьей появилось в Шатках благодаря нацпроекту
11 июля 2025 12:48  [77] 50 ребят из 14 регионов страны изучат профессию агрария во всероссийской летней школе "Погружение в АгроТех"
11 июля 2025 12:47  [74] Многодетная нижегородка рассказала о планах по использованию новых региональных мер поддержки
11 июля 2025 12:44  [87] 20 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в зону проведения СВО
11 июля 2025 12:37  [95] 30-градусная жара сохранится в Нижнем Новгороде в выходные
11 июля 2025 11:59  [119] Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности в Нижегородской области
11 июля 2025 11:39  [267] Зараженные вредителем нектарины из Узбекистана выявили в Нижегородской области
11 июля 2025 11:27  [137] Разработка мастер-плана ИТ-квартала в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую
11 июля 2025 10:45  [182] Нижегородцам объяснили, почему по улицам разгуливают голые люди
Общество

20 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в зону проведения СВО

11 июля 2025 12:44  [87] Общество
20 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в зону проведения СВО

Фото: Дом народного единства

Из Нижегородской области отправили 20 тонн гуманитарного груза для поддержки наших бойцов в зоне СВО. Очередной гумконвой сформирован координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующим на базе  Дома народного единства,  при поддержке регионального правительства. 

Гуманитарный груз формировался по заявкам, которые поступают из воинских частей, его основную часть составляют технические средства и оборудование.

«В составе этого груза передаем еще одну роботизированную гусеничную платформу «Молот». Напомню, это нижегородская разработка, которая уже отлично зарекомендовала себя в деле. Также отправляем «мавики», FPV-дроны, оптические прицелы, генераторы, стройматериалы, бытовую технику, инструменты и другое оборудование. Это поможет нашим военнослужащим еще более успешно выполнять боевые задачи. Сила – в нашем единстве, и ребята должны чувствовать эту мощную поддержку от региона. Сейчас формируем следующую партию гуманитарного груза. И будем поддерживать наших защитников до самой победы», - сказала руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

Напомним, с начала специальной военной операции правительством региона и координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующим на базе Дома народного единства, отправлено уже более 740 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, доставлено около 4 600 тонн груза,  свыше 270 автомобилей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных