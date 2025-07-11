20 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в зону проведения СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Из Нижегородской области отправили 20 тонн гуманитарного груза для поддержки наших бойцов в зоне СВО. Очередной гумконвой сформирован координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующим на базе Дома народного единства, при поддержке регионального правительства.

Гуманитарный груз формировался по заявкам, которые поступают из воинских частей, его основную часть составляют технические средства и оборудование.

«В составе этого груза передаем еще одну роботизированную гусеничную платформу «Молот». Напомню, это нижегородская разработка, которая уже отлично зарекомендовала себя в деле. Также отправляем «мавики», FPV-дроны, оптические прицелы, генераторы, стройматериалы, бытовую технику, инструменты и другое оборудование. Это поможет нашим военнослужащим еще более успешно выполнять боевые задачи. Сила – в нашем единстве, и ребята должны чувствовать эту мощную поддержку от региона. Сейчас формируем следующую партию гуманитарного груза. И будем поддерживать наших защитников до самой победы», - сказала руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

Напомним, с начала специальной военной операции правительством региона и координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующим на базе Дома народного единства, отправлено уже более 740 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, доставлено около 4 600 тонн груза, свыше 270 автомобилей.