Многодетная нижегородка рассказала о планах по использованию новых региональных мер поддержки Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Нижегородка Мария Колесова, на днях ставшая многодетной мамой, рассказала о планах по использованию новых региональных мер поддержки. 7 июля у Марии и ее супруга Григория родился уже третий ребенок – дочь Майя. Теперь семья может получать выплаты регионального семейного капитала, а также приобрести детские товары у нижегородских производителей на сумму 20 тыс. рублей в качестве «Подарка новорожденному».

«Мы узнали, что ждем малышку, в ноябре, тогда новые меры поддержки еще не были приняты. С января, когда программу утвердили, мы уже стали внимательно следить за новостями, изучать информацию. Очень радостно, что малышка родилась после 1 июля, и мы сможем воспользоваться новыми формами поддержки. Тот факт, что регион поддерживает семьи с детьми, мотивирует: если сложить положенные нам выплаты, получится очень хорошая сумма!» – рассказала нижегородка.

Как напомнили в министерстве социальной политики региона, нижегородские семьи, в которых родится первый или второй ребенок, смогут получить доплату к федеральному материнскому капиталу – в общей сложности сумма выплат составит более 1 млн рублей.

Семьи, в которых появится третий и последующие дети, будут получать финансовую поддержку исключительно за счет средств областного бюджета.

Семьи с третьим ребенком, в том числе семья Колесовых, могут выбрать ежемесячные выплаты в размере 30 тыс. рублей в течение трех лет либо целевую выплату на сумму 700 тыс. рублей и ежемесячно по 30 тыс. рублей в течение 10 месяцев. Семьям с четвертым и последующими детьми будут также предоставлять ежемесячные выплаты в размере 30 тыс. рублей в течение трех лет либо целевую выплату на сумму 1 млн рублей.

«Мы выбрали получить региональный семейный капитал в виде целевой и ежемесячных выплат. Целевую часть средств направим на погашение ипотеки», – поделилась Мария Колесова.

Многодетная мама также готовится оформить документы для получения сертификата «Подарок новорожденному». Ей предоставят доступ к специальной витрине маркетплейса Ozon, где можно выбрать всё необходимое для малыша из более 200 различных детских товаров от местных производителей – от мебели до гигиенической продукции.

«Мы с легкостью найдем, на что потратить свой сертификат! Хотелось бы подобрать для малышки кроватку-трансформер и выбрать ей красивые наряды», – поделилась Мария.

Напомним, новые региональные меры поддержки являются частью программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Она была разработана по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках регионального Пятилетия семьи (периода с 2025 по 2030 гг.).

Важнейшие условия получения указанных мер поддержки – гражданство РФ у получателя выплат не менее трех лет, регистрация рождения ребенка органами ЗАГС Нижегородской области, проживание в регионе на протяжении всего периода выплат. Подробную информацию обо всех условиях можно получить на сайте: https://minsocium.ru/index.php/news/3451-2088.

Поддержка материнства и детства – важнейшее направление нового национального проекта «Семья», стартовавшего в стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Справка:

Беспрецедентный комплекс мер поддержки по решению губернатора Глеба Никитина разработан органами исполнительной власти региона совместно с АНО «Институт демографического развития» в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области.

Основная финансовая мера поддержки рассчитана на каждую семью, в которой появится ребенок. В совокупности с федеральным материнским капиталом на каждого ребенка общая сумма выплат составит 1 млн рублей (после рождения/усыновления третьего и последующего ребенка вся выплата будет выделяться из регионального бюджета). Родителям предоставляется выбор формы получения регионального семейного капитала, называемого «Родительский основной доход «Основа»:

– на первого ребенка положена выплата по федеральному маткапиталу (690 тыс. рублей), а региональный семейный капитал в общем размере 360 тыс. рублей будет выдан в виде зарплаты родителя по 10 тысяч ежемесячно в течение 3 лет;

– на второго ребенка положен федеральный маткапитал в размере 221 тыс. рублей, региональный – в общем размере 800 тыс. – можно выбрать в двух форматах: либо 500 тыс. единовременной выплаты и зарплаты в размере 20 тыс. в течение 15 месяцев, либо только в виде зарплаты в 22 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет;

– на третьего ребенка выплата в размере 1 млн рублей выделяется исключительно из регионального бюджета, родители смогут выбрать: 700 тыс. единовременной выплаты и зарплату в 30 тыс. в течение 10 месяцев или же только зарплату в размере 30 тыс. ежемесячно в течение трех лет;

– при рождении четвертого и последующих детей (выплата также выделяется полностью из регионального бюджета) родители могут выбрать или единовременную выплату в полном объеме в 1 млн рублей, или зарплату в 30 тыс. ежемесячно в течение трех лет.

Ежемесячные выплаты в виде зарплаты родители могут тратить на любые цели. Если родители выбирают целевую выплату, ее можно потратить на:

– уплату первоначального взноса и/или полное (частичное) погашение ипотеки на приобретение жилья в многоквартирном доме, расположенном на территории Нижегородской области; или приобретение индивидуального жилого дома (его части), расположенного на территории Нижегородской области, и земельного участка (его части), на котором он находится;

– газификацию жилья, расположенного на территории Нижегородской области;

– получение среднего профессионального и высшего образования ребенком или детьми в образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области.

– приобретение жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории Нижегородской области;

– приобретение индивидуального жилого дома (его части), расположенного на территории Нижегородской области, и земельного участка (его части), на котором он находится;

– завершение строительства объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Нижегородской области;

– участие в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Нижегородской области;

– приобретение нового легкового автомобиля, автобуса/микроавтобуса, произведенного не ранее того года, который предшествует году продажи.

Мера поддержки предоставляется вне зависимости от уровня дохода, но нужно иметь гражданство РФ не менее трех лет, жить в Нижегородской области (имея постоянную или временную регистрацию), рождение ребенка должно быть зарегистрировано органами ЗАГС Нижегородской области.

Вместе с этим с 1 июля родители получат «Подарок новорожденному» от губернатора – электронный сертификат номиналом 20 тыс. рублей, который можно будет реализовать в спецразделе маркетплейса Ozon. Этот сертификат позволит купить необходимые для малыша товары от нижегородских производителей. На данный момент представлено более 200 наименований товаров.

Для быстрого и удобного получения основных мер поддержки (регионального семейного сертификата и «Подарка новорожденному») нужно подать заявление на портале «Госуслуги Нижегородской области» или лично в управление социальной защиты по месту жительства.