Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2025 13:14  [36] Более 350 туристов посетили завод ОМК в рамках "Выкса-фестиваля"
11 июля 2025 12:50  [79] Многофункциональное пространство для отдыха всей семьей появилось в Шатках благодаря нацпроекту
11 июля 2025 12:48  [83] 50 ребят из 14 регионов страны изучат профессию агрария во всероссийской летней школе "Погружение в АгроТех"
11 июля 2025 12:47  [79] Многодетная нижегородка рассказала о планах по использованию новых региональных мер поддержки
11 июля 2025 12:44  [95] 20 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в зону проведения СВО
11 июля 2025 12:37  [104] 30-градусная жара сохранится в Нижнем Новгороде в выходные
11 июля 2025 11:59  [125] Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности в Нижегородской области
11 июля 2025 11:39  [274] Зараженные вредителем нектарины из Узбекистана выявили в Нижегородской области
11 июля 2025 11:27  [141] Разработка мастер-плана ИТ-квартала в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую
11 июля 2025 10:45  [184] Нижегородцам объяснили, почему по улицам разгуливают голые люди
Общество

50 ребят из 14 регионов страны изучат профессию агрария во всероссийской летней школе "Погружение в АгроТех"

11 июля 2025 12:48  [83] Общество
50 ребят из 14 регионов страны изучат профессию агрария во всероссийской летней школе Погружение в АгроТех

Фото: Княгининский университет

С 9 по 18 июля в Княгининском муниципальном  округе на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета проводятся занятия летней школы «Погружение в АгроТех». Это всероссийская образовательная программа, которая позволяет школьникам изучить профессию агрария и расширить свой кругозор. В этом году в лагерной смене участвуют 50 ребят из 14 регионов страны, Нижегородскую область представляют сразу восемь школьников. Все участники – обучающиеся сельских школ, агрошкол и агроклассов, а также дети участников специальной военной операции.

Организаторами агролагеря выступают Российский союз сельской молодёжи (РССМ) и Княгининский университет, смена проводится при поддержке министерства образования и науки региона и АО «Россельхозбанк». Тематические занятия позволят повысить интерес молодёжи к аграрным профессиям и сформировать современный образ сельских территорий. Глобальная цель инициативы – способствовать решению кадрового вопроса в агропромышленном комплексе страны.

«Сельское хозяйство занимает важное место в экономике нашего региона, поэтому в Нижегородской области всегда востребованы специалисты этой сферы. С 2021 года нами создано уже более 100 профильных классов в школах самых разных муниципальных образований. Тематический лагерь – замечательный проект, который даст школьникам широкое представление о профессиях в отрасли и поможет детям определиться с дальнейшей образовательной траекторией», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

За 10 дней ребята познакомятся с передовыми основами цифрового аграрного производства: узнают об особенностях работы с искусственным интеллектом в агропромышленном комплексе и научатся применять современные технологии на практике. Кроме того, им покажут новейшие образцы сельхозтехники, проведут полезные мастер-классы и тренинги по настройке сельскохозяйственного оборудования, а также прочитают лекции о возможностях использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве.

«Вы сделали правильный выбор, подав заявку на участие в лагере. На протяжении смены вы погрузитесь в увлекательный мир агробизнеса и агрообразования, познакомитесь с современными технологиями производства на наших предприятиях и откроете для себя безграничные возможности развития в агропромышленном комплексе. Уверен, что это путешествие станет не только образовательным, но и откроет двери в будущее, потому что современное сельское хозяйство – это отрасль с безграничными возможностями для профессионального роста и самореализации. Добро пожаловать в мир сельского хозяйства, где каждый может найти своё призвание», – поприветствовал ребят заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Фирстов.

В этом году образовательная программа проводится во второй раз. В прошлогодней смене участвовали 50 молодых людей из 17 регионов – от Калининградской области до Алтайского края. Во время летней смены ребята познакомились с современными агротехнологиями, под руководством наставников научились управлять сельскохозяйственными машинами, а также совместно с наставниками разработали собственные проекты, направленные на развитие сельских территорий. Многие из участников смены после посещения агролагеря решили связать свою жизнь с работой в аграрном секторе.

Для участников второго сезона агролагеря подготовили множество интересных экскурсий. На площадках передовых сельхозпредприятий региона школьники ознакомятся с техническими специальностями отрасли сельского хозяйства, а в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» узнают об исторических достопримечательностях нижегородской земли.

В программе также предусмотрены спортивные мероприятия: велопрогулки, соревнования по пневмобиатлону, волейболу, большому теннису и русской лапте. За проявленную активность ребята в течение смены будут зарабатывать особую валюту – «Агрорубли», в конце смены их можно будет потратить на сувенирную продукцию.

По итогам обучения все участники получат сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы. Их можно будет использовать как подтверждение индивидуальных достижений при поступлении в вузы.

В министерстве образования и науки региона напомнили, что ранняя профессиональная ориентация является одним из направлений работы в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Княгинино Нацпроект Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных