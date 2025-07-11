50 ребят из 14 регионов страны изучат профессию агрария во всероссийской летней школе "Погружение в АгроТех" Общество

Фото: Княгининский университет

С 9 по 18 июля в Княгининском муниципальном округе на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета проводятся занятия летней школы «Погружение в АгроТех». Это всероссийская образовательная программа, которая позволяет школьникам изучить профессию агрария и расширить свой кругозор. В этом году в лагерной смене участвуют 50 ребят из 14 регионов страны, Нижегородскую область представляют сразу восемь школьников. Все участники – обучающиеся сельских школ, агрошкол и агроклассов, а также дети участников специальной военной операции.

Организаторами агролагеря выступают Российский союз сельской молодёжи (РССМ) и Княгининский университет, смена проводится при поддержке министерства образования и науки региона и АО «Россельхозбанк». Тематические занятия позволят повысить интерес молодёжи к аграрным профессиям и сформировать современный образ сельских территорий. Глобальная цель инициативы – способствовать решению кадрового вопроса в агропромышленном комплексе страны.

«Сельское хозяйство занимает важное место в экономике нашего региона, поэтому в Нижегородской области всегда востребованы специалисты этой сферы. С 2021 года нами создано уже более 100 профильных классов в школах самых разных муниципальных образований. Тематический лагерь – замечательный проект, который даст школьникам широкое представление о профессиях в отрасли и поможет детям определиться с дальнейшей образовательной траекторией», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

За 10 дней ребята познакомятся с передовыми основами цифрового аграрного производства: узнают об особенностях работы с искусственным интеллектом в агропромышленном комплексе и научатся применять современные технологии на практике. Кроме того, им покажут новейшие образцы сельхозтехники, проведут полезные мастер-классы и тренинги по настройке сельскохозяйственного оборудования, а также прочитают лекции о возможностях использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве.

«Вы сделали правильный выбор, подав заявку на участие в лагере. На протяжении смены вы погрузитесь в увлекательный мир агробизнеса и агрообразования, познакомитесь с современными технологиями производства на наших предприятиях и откроете для себя безграничные возможности развития в агропромышленном комплексе. Уверен, что это путешествие станет не только образовательным, но и откроет двери в будущее, потому что современное сельское хозяйство – это отрасль с безграничными возможностями для профессионального роста и самореализации. Добро пожаловать в мир сельского хозяйства, где каждый может найти своё призвание», – поприветствовал ребят заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Фирстов.

В этом году образовательная программа проводится во второй раз. В прошлогодней смене участвовали 50 молодых людей из 17 регионов – от Калининградской области до Алтайского края. Во время летней смены ребята познакомились с современными агротехнологиями, под руководством наставников научились управлять сельскохозяйственными машинами, а также совместно с наставниками разработали собственные проекты, направленные на развитие сельских территорий. Многие из участников смены после посещения агролагеря решили связать свою жизнь с работой в аграрном секторе.

Для участников второго сезона агролагеря подготовили множество интересных экскурсий. На площадках передовых сельхозпредприятий региона школьники ознакомятся с техническими специальностями отрасли сельского хозяйства, а в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» узнают об исторических достопримечательностях нижегородской земли.

В программе также предусмотрены спортивные мероприятия: велопрогулки, соревнования по пневмобиатлону, волейболу, большому теннису и русской лапте. За проявленную активность ребята в течение смены будут зарабатывать особую валюту – «Агрорубли», в конце смены их можно будет потратить на сувенирную продукцию.

По итогам обучения все участники получат сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы. Их можно будет использовать как подтверждение индивидуальных достижений при поступлении в вузы.

В министерстве образования и науки региона напомнили, что ранняя профессиональная ориентация является одним из направлений работы в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».