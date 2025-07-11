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Общество

Многофункциональное пространство для отдыха всей семьей появилось в Шатках благодаря нацпроекту

11 июля 2025 12:50  [81] Общество
Многофункциональное пространство для отдыха всей семьей появилось в Шатках благодаря нацпроекту

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Архангельское Шатковского муниципального округа завершены работы по созданию многофункционального общественного пространства, где можно отдыхать всей семьей: здесь есть современная детская площадка и территория для тихого отдыха. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Особенность этого общественного пространства в том, что оно находится не в райцентре, не в городе, а на сельской территории. В прошлом году жители села Архангельское очень активно участвовали в рейтинговом голосовании, и именно благодаря им этот проект вошел в число победителей. Также вместе с активными сельчанами была разработана концепция общественного пространства, на основании которой подготовлен проект, и в этом году выполнены работы», - рассказал глава местного самоуправления Шатковского муниципального округа Нижегородской области Максим Межевов.

Детский городок и уголок, где могут провести время родители играющих ребят, расположены на ул. Центральной. Здесь уложены асфальт и бесшовное резиновое покрытие на детской площадке, смонтировано уличное освещение, установлены скамейки с навесами от солнца, современный детский городок. Стоимость создания общественного пространства – около 7,5 млн рублей.

Село Архангельское – административный центр Архангельского сельсовета. Здесь постоянно проживает более 2300 человек.

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в селах и деревнях Нижегородской области планируется благоустроить 11 общественных пространств.

Напомним, что с 2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

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Теги:
Нацпроект ФКГС Шатковский район
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