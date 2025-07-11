Нижегородским экс-лицеистам просят смягчить приговор по делу о фейках про ВС РФ Происшествия

В Нижегородском облсуде началось рассмотрение апелляций по делу двух бывших учеников лицея №82, сообщает "Ъ-Приволжье".

Весной 2025 года Сормовский районный суд приговорил их к двум с половиной годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России. Основанием для уголовного дела стало видео, выложенное в интернете. В нем была критика действий российской армии. Подростки выложили видеозапись в личном телеграм-канале осенью 2023 года. Неизвестные отправили ссылку на видео на электронную почту лицея №82. После этого, как утверждается, директор школы Нина Говорова написала заявление в полицию. В тот момент ныне осужденным было по 17 лет, и они получили административные штрафы по 30 тысяч рублей.

Позднее, когда молодым людям исполнилось 18 лет, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ — за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Лингвистическая экспертиза установила, что содержание видеоролика подпадает под признаки уголовного преступления.

По версии защиты, мотивы подростков не носили злонамеренного характера. Якобы видео они сняли спонтанно и разместили лишь для своих друзей. Сам ролик, как утверждают адвокаты, не был рассчитан на широкую аудиторию, не содержал монетизации и не включал изображения посторонних лиц.

В апреле 2025 года суд приговорил обоих к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима. Формально вменённая им статья предусматривала наказание от пяти до десяти лет, но суд назначил минимальный срок. Тем не менее, защита посчитала приговор чрезмерно жёстким.

На слушаниях в апелляционной инстанции адвокат Демид Медведев обратил внимание на то, что один из осужденных сразу после задержания написал явку с повинной. Он подчеркнул, что подзащитный раскаялся, извинился перед преподавателями и одноклассниками, уже был оштрафован и добровольно пожертвовал деньги в фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем".

Адвокат второго юноши Руслан Сазонов также заявил, что его подзащитный признал вину, раскаялся и написал явку с повинной. Он отметил, что видео было снято без подготовки, а выпускник лицея получил положительные характеристики и, по мнению защиты, заслуживает более мягкого наказания - штрафа или условного срока.

Гособвинение в лице прокурора Надежды Лимоновой просило оставить приговор в силе. Она настаивала, что ключевым фактором является сам факт публикации в интернете, а не количество просмотров. Лимонова также ходатайствовала о демонстрации видеозаписи с признаками преступления. Показ видео отложили, поскольку в зале суда не оказалось необходимой техники. Судья Ирина Митягина перенесла заседание.

Ожидается, что на следующей неделе в облсуде состоятся прения сторон. После этого будет вынесено решение по апелляционным жалобам.