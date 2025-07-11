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Общество

Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов

11 июля 2025 16:14  [66] Общество
Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в июне выдано 19 разрешений на строительство новых объектов. Об этом сообщается в реестре на сайте регионального минстроя.

Среди них как социально значимые здания, так и коммерческие проекты. Так, в Нижнем Новгороде появятся два новых детских сада: один в Советском районе на улице Ванеева возле дома 221, другой — в Автозаводском районе, в жилом комплексе "Торпедо". Разрешение выдано МКУ "Главное управление по капитальному строительству".  Ранее сообщалось, что на возведение первой дошкольной организации предусмотрено более 390 млн рублей. Здание будет трехэтажным. Его проектная мощность — 158 детей. Второй детсад рассчитан на 280 человек. На его строительство потратят свыше 530 млн рублей.

Также в городе и области запланировано строительство трех спортивных объектов. Универсальный спортклуб появится на улице Мельникова (ООО "ФД ТОРГ"), спортивный комплекс с лыжной базой построит ПАО "ГАЗ", а еще один спортклуб разместится на Верхнепечерской (ООО "Онлайн-НН").

Жилищное строительство также остается в приоритете. Выдано разрешения на возведение пяти многоквартирных домов, в том числе в жилых комплексах "Анкудиновский парк", вблизи деревень Ржавка и Утечино, а также на улице Ковалихинской. 

В промышленной сфере запланировано строительство и реконструкция четырех объектов: производственные здания в Дзержинске, реконструкция автозаводского коллектора и модернизация здания под автопром в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Три новых складских комплекса также появятся в городе, включая один с административными помещениями. Кроме того, выдано разрешение на реконструкцию незавершенного многофункционального центра в ЖК "Времена года", а также на строительство здания с автомойкой в районе "Север-Запад".

Ранее стало известно, что более 1,7 млн кв. метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2025 году. 

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Теги:
Детсады Минстрой Строительство
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