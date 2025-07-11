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Общество

Суханов взял на контроль обращение семьи погибшего нижегородца-участника СВО

11 июля 2025 15:44  [90] Общество
Суханов взял на контроль обращение семьи погибшего нижегородца-участника СВО

Фото: пресс-служба ЗСНО

10 июля в Нижнем Новгороде состоялось выездное рабочее совещание по обращению жительницы Приокского района – матери погибшего участника специальной военной операции. Во встрече приняли участие депутат Законодательного собрания, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, сотрудники аппарата регионального парламента и глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин держит на особом контроле вопросы поддержки семей участников специальной военной операции. В рамках этой работы депутаты и профильные ведомства оперативно реагируют на обращения граждан, требующие безотлагательного решения.

Одним из таких случаев стало обращение Альбины Козиной, матери погибшего участника СВО, которая столкнулась с критической ситуацией в многоквартирном доме №14 по улице Крылова. С 2023 года жители неоднократно обращались в АО «ДК Приокского района» с жалобами на неисправности канализационной системы, но ремонт так и не был проведен. В 2024 году из-за аварии в подвале и квартирах дома сложилась угрожающая для здоровья людей обстановка: канализационные стоки, плесень и опасные микроорганизмы создают прямую угрозу для жильцов, в особенности для детей.

«Мой сын погиб в ходе СВО, дочь с детьми жили здесь до прошлого года, но сейчас вынуждены снимать квартиру, потому что маленькие дети болеют по два раза в месяц. С прошлого года мы ведем бесконечную переписку с управляющей компанией. Мы исправно вносим платежи за жилищно-коммунальные услуги, но взамен получаем лишь отписки. Госжилинспекция не реагирует, были ли штрафы, нам неизвестно. Тем временем в подвале гниль, мы дышим этой вонью. Мы просим человеческого отношения – чтобы за наши деньги нам предоставили услуги, за которые мы платим. Разве это слишком много?» - сказала Альбина Козина.

«Ситуация, в которой оказались жители дома на улице Крылова, недопустима. Из-за аварии фекальные воды затопили подвал. Люди не могут жить в таких условиях – они вынуждены уезжать и снимать квартиры в других местах. Больше года длится переписка с коммунальщиками, но домоуправляющая компания уклоняется от приведения дома в нормативное состояние. В этом доме проживает семья участника специальной военной операции, который погиб, защищая страну. Конечно, в Нижегородской области это единичный случай, но меня искренне поражает безучастность работников ДУКа. Целый год они бездействуют, несмотря на обращения жителей и усилия администрации, допуская, чтобы люди жили в таких условиях. В подъезд невозможно зайти! Пострадали квартиры. Безнравственное и безответственное поведение работников ДУКа является основанием для принятия самых жестких мер в отношении них, - подчеркнул Василий Суханов. - На совещании мы договорились о принятии конкретных мер. В согласовании с районной администрацией я направлю запросы в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию. Будем добиваться, чтобы люди наконец получили право жить в нормальных человеческих условиях».

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Теги:
Василий Суханов Законодательное собрание СВО
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