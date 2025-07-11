Совет ветеранов АПЗ устроил выставку букетов Культура и отдых

8 июля в проходной АО «АПЗ» прошла выставка букетов и цветочных композиций, организованная Советом ветеранов предприятия.

Экспозиция работала в обеденный перерыв, поэтому собрала внимание множества приборостроителей. Ветераны совместно с заводчанами подготовили более 50 уникальных красочных букетов.

"Представлены композиции из гортензии, гвоздик, лилий, петуний, роз, вербен, ромашек, колокольчиков, хризантем и других садовых цветов, выращенных заводчанами с заботой и любовью", – рассказывает председатель Совета ветеранов Татьяна Сухарева.

Организаторы подошли с фантазией, подготовив интересные факты про цветы, а также фотозону с прозрачным зонтом, плетенной корзиной с сухоцветами и венком из березовых веток

Каждый цветок стал частью благотворительного дела: в конце мероприятия заводчане с удовольствием покупали понравившийся букет. Собранные средства пойдут на поддержку бойцов СВО.

Текст: Юлия Фролова

Фото: Артур Баранов