Делегация Нижегородского центра общественного здоровья посетила медпункт АПЗ Общество

С работой медпункта Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина познакомилась делегация Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Цель визита представителей регионального министерства здравоохранения – обсуждение и планирование мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве по внедрению корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья трудоспособного населения. Работа с предприятиями ведется по региональной программе «Здоровье для каждого» нац­проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Заведующая отделом Центра, врач-методист Анна Макарова и психолог Людмила Захарова посмотрели оснащение медицинских кабинетов, встретились с персоналом и рассказали об организации и проведении мероприятий по первичной профилактике неинфекционных заболеваний.

"Мы проводим среди заводчан большую профилактическую работу и будем рады получить новые методические материалы по актуальным сегодня темам: профилактике приступов мигрени, влиянии на здоровье гаджетов, зависимости от вейпов и другим, – отметила заведующая медпунктом Ольга Абрамова. – Особенно востребованы у нас выездные консультации врачей узких специальностей, их мы тоже будем организовывать в рамках этого сотрудничества. В планах также провести встречу специалистов Центра с профсоюзными лидерами заводских подразделений".

По итогам визита Анна Макарова подчеркнула, что передовой опыт работы медпункта АПЗ будет транслироваться другим предприятиям.

Текст: Ирина Балагурова

Фото: Александр Барыкин