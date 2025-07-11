Делегация Нижегородского центра общественного здоровья посетила медпункт АПЗ

С работой медпункта Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина познакомилась делегация Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Цель визита представителей регионального министерства здравоохранения – обсуждение и планирование мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве по внедрению корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья трудоспособного населения. Работа с предприятиями ведется по региональной программе «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Заведующая отделом Центра, врач-методист Анна Макарова и психолог Людмила Захарова посмотрели оснащение медицинских кабинетов, встретились с персоналом и рассказали об организации и проведении мероприятий по первичной профилактике неинфекционных заболеваний.
"Мы проводим среди заводчан большую профилактическую работу и будем рады получить новые методические материалы по актуальным сегодня темам: профилактике приступов мигрени, влиянии на здоровье гаджетов, зависимости от вейпов и другим, – отметила заведующая медпунктом Ольга Абрамова. – Особенно востребованы у нас выездные консультации врачей узких специальностей, их мы тоже будем организовывать в рамках этого сотрудничества. В планах также провести встречу специалистов Центра с профсоюзными лидерами заводских подразделений".
По итогам визита Анна Макарова подчеркнула, что передовой опыт работы медпункта АПЗ будет транслироваться другим предприятиям.
Текст: Ирина Балагурова
Фото: Александр Барыкин
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