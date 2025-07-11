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Общество

Чествование дружных и активных семей прошло в арзамасском парке 8 июля

11 июля 2025 16:09  [33] Общество
Чествование дружных и активных семей прошло в арзамасском парке 8 июля

8 июля в арзамасском парке в честь Дня семьи, любви и верности прошла концертная программа «уДачники», подготовленная городским отделом ЗАГС и ЦКР. На ней чествовали дружные и активные семьи. В их числе и работники АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Андрей и Елена Черницыны. 

Андрей и Елена познакомились 22 года назад в компании друзей. Увидев сходства в характере друг друга, решили связать свои судьбы и уже в этом году отмечают 20-летие совместной жизни. 
Супруги трудятся в цехе №50. Андрей – заместителем начальника цеха, а Елена – доводчиком-притирщиком. У них две дочери: старшая Мария, как и родители, работает на АПЗ, техником в цехе №54, младшая Таня окончила первый класс.

"Поддерживаем все увлечения наших девочек, – делится глава семейства Андрей Владимирович. – Таня с удовольствием ходит в цирковую студию, а Маша любит экстрим и музыку.
Как говорит сама пара, секрет их крепкого счастливого брака – в умении находить компромиссы, прислушиваться к мнению партнера и во всем поддерживать друг друга".

Текст и фото: Юлия Фролова

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Теги:
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