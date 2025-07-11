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Общество

Бывшая гражданская жена Немцова обосновалась в США

11 июля 2025 18:14  [123] Общество
Бывшая гражданская жена Немцова обосновалась в США

Фото: соцсети Екатерины Одинцовой

Экс-телеведущая и бывшая гражданская жена политика Бориса Немцова Екатерина Одинцова окончательно переехала в США и начала новый этап своей карьеры.

Нижегородка сообщила в своём телеграм-канале, что около месяца назад обосновалась в Майами. Несколько лет назад она получила американскую визу для лиц с выдающимися способностями — как специалист в сфере PR и маркетинга. Теперь она решила развивать бизнес за океаном.

Во Флориде Екатерина открыла собственное агентство. Компания будет заниматься продвижением объектов недвижимости и сопутствующими рекламными проектами.

Параллельно с запуском бизнеса Одинцова проходит обучение в школе риелторов, чтобы получить брокерскую лицензию для работы в Дубае. По её словам, инвестиции в недвижимость сразу в двух солнечных мегаполисах — Майами и Дубае — становятся частью единой стратегии.

"Постепенно все мои действия складываются в единый пазл. Инвестиции в недвижимость в двух самых солнечных городах мира", — поделилась предпринимательница.

Сейчас Екатерина находится на этапе выбора, где обосноваться окончательно. В Дубае у неё уже выстроенная жизнь и стабильный доход, тогда как в США всё приходится начинать заново.

"Я впервые в жизни живу одна, и мне это нравится", — призналась она.

По её словам, переезд стал для неё возможностью открыться новым возможностям. Одинцова активно занимается спортом, учится и строит бизнес в новой стране.

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Теги:
бизнес Борис Немцов Телевидение
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