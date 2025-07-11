Эксперт-мониторинг с 4 по 11 июля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. На этой неделе внимание привлекли тема семьи (8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. - Прим. ред.), переосмысление стратегии на фоне глобальной нестабильности и растущего давления на Южном Кавказе, а также подтверждение Нижегородской областью реализации регионального инвестиционного стандарта в высоком качестве.

Федеральная тема: "Про семью"

Эксперт "Минин – центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов:

"День семьи, любви и верности - благодатный, светоносный праздник. В нём как ни в каком другом смыкаются светское и церковное: семья достигает небесной высоты, а благочестие, радение друг за друга, жизнь в любви становятся внятными, близкими, зримыми, как ежедневный труд, как спасительная необходимость. Пётр и Феврония под ясным небом, среди зеленеющих летних трав, с белоснежным голубем в руках. В их очах - духовная чистота, в их супружеском касании - трепет. Вот икона семьи!

Промыслительно, что в продолжение года семьи в нашей стране наступил год Победы и защитника Отечества. Ведь только в крепкой семье можно сохранить память о Победе, а создать сегодня крепкую семью - величайшая человеческая победа. И на эту семейно-победительную природу русского человека восстают самые разные враждебные силы: эгоизм, культ потребления и наслаждения; преступная миграционная политика и народозамещение; представление многодетной семьи как страдальческого бремени.

Да, нужна государственная воля, действенные меры, а не имитация мер. Но нужна и человеческая воля. Необходимо осознание, что в житейском море без семьи ты погибнешь. Без семьи ты наг и беззащитен. Без семьи все твои пороки выходят наружу, а добродетели меркнут.

Мы помним, как в нашей истории молодое советское государство попыталось отказаться от семьи как от патриархального пережитка. Но благо, что каким-то неведомым чувством Сталин осознал необходимость восстановления и укрепления семьи. И пусть на это было совсем немного времени, но к Великой Отечественной мы всё же подошли крепкими семьянинами. У нас как спасение появились "Жди меня, и я вернусь", "Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви", "Верю в тебя, в дорогую подругу мою". Любовь, верность, ожидание воинов с фронта были нашим оружием, которое удесятеряло силу танков и пушек.

СВО нам вновь доказывает, что в любой битве побеждает та сторона, у которой крепче "мысль семейная". Побеждают те, кому есть за кого воевать и куда возвращаться. К счастью, накануне новых испытаний, русский воин успел закрепиться на семейном рубеже. С мыслью о семье он вновь одолевает врага. Святые Пётр и Феврония благословляют русского воина на праведный бой!".

Федеральная тема: "Дипломатический маневр на фоне глобального противостояния"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ имени Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отметил, что 6-7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро состоялся XVII по счёту саммит БРИКС.

"Многие оценили его едва ли не как провальный. На первый взгляд, в сравнении с аналогичными мероприятиями в 2023 году (ЮАР) и в 2024 году (Россия) всё выглядит довольно скромно. Если брать состав участников, то президент России Владимир Путин заранее отказался от участия в мероприятии, что согласно заявлению его помощника Юрия Ушакова было связано с ордером Международного уголовного суда, юрисдикцию которого признает Бразилия. Вопрос о неучастии Си Цзиньпина решился лишь в самый последний момент. По официальной версии приехать в Бразилию председателю КНР помешал плотный рабочий график, а на форуме присутствовал премьер-министр Ли Цян. Также довольно расплывчатыми были и итоговые формулировки саммита.

При этом формально участники не продвинулись в создании общей валюты для взаимных расчетов. Одновременно со стороны США наблюдалась довольно негативная риторика. Так, в отличие от Байдена, который никогда не обращал внимание на БРИКС, Дональд Трамп изначально заявил о введении 10% дополнительных пошлин в отношении всех участников объединения, присоединившихся к политике дедолларизации. Ряд наблюдателей даже стали делать выводы о расколе на "антизападный блок" (РФ и КНР) и "прозападный" (Бразилия, Индия) сегменты БРИКС.

Тем не менее при более тщательном рассмотрении ситуация выглядит не столь однозначно. Следует принимать во внимание усложнившийся международный контекст в сравнении даже с прошлым годом. Как минимум три из десяти членов организации (Индия, Иран, Россия) либо находились, либо находятся в состоянии вооруженных конфликтов. Любое обострение ситуации, даже на уровне формальных жестов и риторики, вряд ли будут способствовать стратегии стабильного устойчивого развития, гарантом которого как раз и стремится выступать БРИКС, делая себя привлекательным, прежде всего для стран Глобального Юга. Предположим, что, несмотря на формальные объяснения, отказ от непосредственного участия российского и китайского лидеров был вполне согласованной тактикой, в том числе и с другими участниками форума. Присутствие Путина и Си Цзиньпин могло поднять градус глобальной конфронтации.

При этом вряд ли саммит в Бразилии стал менее успешным, чем саммиты G7 и НАТО, проводившиеся практически параллельно. В случае с "Большой семеркой" сторонам не удалось даже выдержать регламент, а в Гааге члены Североатлантического альянса едва сумели согласовать итоговую декларацию, во многом продавленную администрацией Трампа. Другими словами, период "глобальной неопределенности" требует достаточно осторожных шагов и избегания лишней конфронтации. В то же время ещё год назад Путин достаточно четко заявил, что создание общей валюты странами членами БРИКС является достаточно медленным поэтапным процессом. Не будем забывать, что такие страны как Бразилия и ЮАР, не говоря о Египте и Эфиопии, до сих пор критически зависимы от западных финансовых институтов.

Что касается участников, то за исключением КНР и РФ остальные государства были представлены на самом высоком уровне. Так, хотя Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, здесь надо понимать специфику политической иерархии страны, где президент является лишь вторым лицом, ответственным скорее за внутреннюю политику, а внешняя политика и оборона определяются Верховным лидером, практически не покидающим страну. Именно поэтому роль министра иностранных дел здесь выше, чем у его зарубежных коллег. Кроме того, 12-дневный конфликт с Израилем привел к перераспределению политических полномочий в стране, а лагерь условных либералов, к которому принадлежит президент Масуд Пезешкиан, фактически отодвинут на второй план консервативным окружением Хаменеи.

На этом фоне в Абу Даби (ОАЭ) прошла встреча лидеров Армении и Азербайджана. В повестке мероприятия было заявлено подписание мирного договора, что многие поспешили охарактеризовать, как "выдавливание России с Южного Кавказа". Событию предшествовало обострение, по крайней мере, на уровне риторики российско-азербайджанских и российско-армянских отношений. Отношения Москвы и Баку были также омрачены арестами россиян азербайджанскими правоохранительными органами. Широко распространена точка зрения, согласно которой за всем этим стоит Турция, желающая утвердиться в качестве единоличного регионального игрока.

Однако тут не всё так просто. В 2026 году в Армении парламентские выборы, на которых шансы Пашиняна переизбраться выглядят не так уж бесспорно. Здесь следует отметить, что его успехи на предыдущих выборах стали возможными благодаря стечению ряда обстоятельств, и прежде всего, поражению карабахского клана, правившего Арменией с 1998 по 2018 год. "Карабахцы" были в политическом пространстве Армении, по сути, экстерриториальной политической группой, опираясь на непризнанную даже официальным Ереваном, территорию. В то же время они имели низкую поддержку в армянской столице, население которой составляет почти треть населения страны (для сравнения, население Москвы – около 9% населения РФ), что делало её электоральные перспективы крайне проблематичными. Как только Армения стала парламентской республикой, произошел крах бывшей политической элиты. Именно это способствовало успеху Пашиняна даже на фоне неудач на внешнеполитическом фронте. В преддверии предстоящих выборов началось давление на любые возможные оппозиционные силы, включая, прежде всего, Армянскую церковь и персонально Каталикоса всех армян из-за его критики правительства по Нагорному Карабаху. По сути, Пашинян вступил в противоборство с институтом, который традиционно обеспечивал поддержку правящей элиты со стороны многочисленной и влиятельной диаспоры. Указанный фактор может привести к росту патриотических настроений, а, возможно, и появлению карабахского реваншизма уже в ближайшей перспективе. Поэтому Ильхам Алиев, являясь опытным политиком, начал спешить.

Для России в этой связи сохранение спорного армянского анклава на азербайджанской территории на протяжении всего постсоветского периода создавало достаточно двусмысленную ситуацию. С одной стороны, это осложняло отношения Армении как с Россией, так и евразийскими интеграционными структурами. Известны, в частности, опасения Казахстана по поводу "карабахской проблемы" в рамках ОДКБ и ЕвразЭС. С другой стороны, карабахские политики проводили наиболее лояльную политику к Москве. Их политические устремления вряд ли были полностью пророссийскими, а скорее изоляционистскими, что в условиях геополитического вакуума делало их ближе к позиции РФ, а также Ирана.

Интересно, что буквально накануне встречи Путину позвонил Макрон, впервые с 22 февраля 2022 года! Очевидно, что при несхожести позиций по Украине у РФ и Франции общие интересы на Южном Кавказе и в связи с иранской ядерной программой. Франция исторически выступает в качестве проармянской силы, учитывая роль армянской диаспоры у себя в стране. Так, в современном правительстве Пятой республики два министра имеют армянское происхождение. Ясно, что Париж беспокоит и усиление Анкары в регионе, учитывая их сложные отношения с Турцией. Примечательно, что после этого звонка прошла информация об увеличении российской группировки в Армении. Возможно, именно эти соображения привели к тому, что Ереван и Баку так и не смогли согласовать текст мирного договора и прежде всего его наиболее проблемную часть, касающуюся Зангезурского коридора, - прямого пути между основной частью Азербайджана и его эксклавом в Нахичевани, а в более широком геополитическом контексте – прямой доступ Турции к Каспийскому морю.

Наконец, на фоне формального обострения риторики Трампа в отношении России и лично Путина в рамках саммита АТЭС в Куала-Лумпуре произошла встреча госсекретаря Марко Рубио и Сергея Лаврова. Отметим, что по сравнению с прошедшим саммитом "коалиции желающих" на военной базе Нортвуд под Лондоном, где впервые участвовали американские представители - спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также внесенный в список террористов-экстремистов РФ сенатор Линдси Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, уровень российско-американского контакта оказался значительно выше по статусу. Очевидно, что пока сложно говорить о деталях этой встречи. Уже заявлено, что в понедельник Трамп выступит с заявлением по России, а Лавров анонсировал новые российские условия по Украине".

Региональная тема – "Нижегородская область подтвердила реализацию регионального инвестиционного стандарта в высоком качестве"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что Минэкономразвития России представило рейтинг регионов по внедрению инвестиционного стандарта, который рассматривается как средство по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионах страны (утвержден 3 февраля 2012 года наблюдательным советом автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов").

"Среди субъектов России, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве, лидирующую позицию заняла Москва. На втором месте расположилась Нижегородская область. Для сравнения отметим, что Республика Татарстан занимает четвертую строчку, а Республика Башкортостан – седьмую строчку этого рейтинга. Внедрение инвестиционного стандарта и мониторинг этого процесса стартовали в 2022 году, и в рейтинге 2023 года Нижегородская область уже занимала вторую строчку (после Москвы). В 2025 году область сохраняет свои высокие позиции в этой системе оценки региональной активности. Основы такой устойчивости были заложены в 2023 году, когда область присоединилась к проекту "Сквозной инвестиционный поток", инициированному Минэкономразвития России с участием госкорпорации "Росатом". Цель проекта в том, чтобы сократить сроки получения разрешительной документации и количество запрашиваемых документов, ускорить подключение бизнеса к инфраструктуре.

Среди восьми лучших практик проекта Минэкономразвития РФ отметило три, относившихся к нижегородским практикам: государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), система категорирования инвестпроектов при подключении к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и предоставление земельных участков под инвестпроекты без торгов с разработкой "дорожных карт" для их реализации. Общий контур деятельности по внедрению инвестиционного стандарта задан инвестиционной декларацией Нижегородской области на период 2021-2028 годов. Драйверами продуктивной реализации инвестиционной декларации выступают особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кулибин", территории опережающего развития (ТОР) "Саров", "Володарск", "Решетиха", а также объекты инфраструктуры и инновационные отрасли экономики на базе IT-технологий (IT-кампус "Неймарк" и др.). Нижегородская область в последние годы повышает своё положение также и в части своей инвестиционной привлекательности. На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме 2025 года президент России отметил Нижегородскую область в числе передовиков: в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов она делит с Республикой Татарстан второе место по России, уступая только Москве".