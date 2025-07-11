Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2025 17:31  [58] Партийный десант проинспектировал спортивные площадки Приокского района
11 июля 2025 17:00  [92] Проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закроют почти на 10 месяцев
11 июля 2025 16:29  [184] Инцидент с ребенком в нижегородской маршрутке заинтересовал Бастрыкина
11 июля 2025 16:14  [178] Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов
11 июля 2025 16:09  [104] Чествование дружных и активных семей прошло в арзамасском парке 8 июля
11 июля 2025 15:44  [131] Суханов взял на контроль обращение семьи погибшего нижегородца-участника СВО
11 июля 2025 15:03  [143] Нижегородцев предупредили об опасности алкоголя для аллергиков
11 июля 2025 14:50  [163] Роспотребнадзор разрешил купание в 13 водоемах Нижегородской области
11 июля 2025 14:16  [213] Огромный провал образовался на Белинке в Нижнем Новгороде: что говорят власти
11 июля 2025 14:03  [84] Делегация Нижегородского центра общественного здоровья посетила медпункт АПЗ
Общество

Партийный десант проинспектировал спортивные площадки Приокского района

11 июля 2025 17:31  [58] Общество
Партийный десант проинспектировал спортивные площадки Приокского района

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Жители Приокского района обратились с жалобой на состояние дворовых спортивных площадок. Партийный десант во главе с Владимиром Поддымниковым-Гордеевым выехал по двум заявленным адресам. 

Первым пунктом инспекционного маршрута стал поселок Черепичный. Площадка расположена в центре микрорайона и пользуется популярностью у местных детей и подростков.

«Мы обратились к городским властям с просьбой провести модернизацию хоккейной коробки. У нас в поселке живет много детей. Летом здесь гоняют в футбол. Зимой катаются на коньках и играют в хоккей. И, конечно, хочется, чтобы площадка и прилегающая территория были в опрятном состоянии», - рассказала жительница п. Черепичный Олеся Суркина.

Спортивный объект был открыт в 2012 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Площадка находится в плачевном состоянии: сетки на футбольных воротах и баскетбольных кольцах порваны, борта хоккейной коробки исписаны граффити, спортивное покрытие отсутствует.

«Сейчас приняли решение об оперативных мерах: установим новые сетки, покрасим ворота и баскетбольные щиты. Кроме того, будем готовить всю необходимую документацию, чтобы в ближайшее время провести модернизацию объекта: положить новый асфальт и спортивное покрытие из резины, установить новое спортивное оборудование», - прокомментировал депутат городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Приокского района Владимир Поддымников-Гордеев.

Отдельное внимание уделяется обслуживанию спортивных объектов.

«На площадке проводится регулярная уборка. Зимой заливаем лед. Сейчас, в связи с предстоящим ремонтом, будем следить за ходом работ на спортивном объекте. А по завершении реконструкции – держать на контроле состояние обновленного оборудования, и покрытия», - отметил менеджер по связям с общественностью муниципального центра спортивных объектов и ГТО Александр Архипов.

Второй точкой в маршруте партийного десанта стал адрес: 2-й Кемеровский пер, 4. На спортивной площадке реконструкция идет полным ходом. Завершена укладка спортивного покрытия. В ближайшее время отремонтируют борта хоккейной коробки, обновят защитные сетки на воротах. Срок завершения работ – 15 августа 2025 года.

Партийный десант - эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Приокский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных