Партийный десант проинспектировал спортивные площадки Приокского района Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Жители Приокского района обратились с жалобой на состояние дворовых спортивных площадок. Партийный десант во главе с Владимиром Поддымниковым-Гордеевым выехал по двум заявленным адресам.

Первым пунктом инспекционного маршрута стал поселок Черепичный. Площадка расположена в центре микрорайона и пользуется популярностью у местных детей и подростков.

«Мы обратились к городским властям с просьбой провести модернизацию хоккейной коробки. У нас в поселке живет много детей. Летом здесь гоняют в футбол. Зимой катаются на коньках и играют в хоккей. И, конечно, хочется, чтобы площадка и прилегающая территория были в опрятном состоянии», - рассказала жительница п. Черепичный Олеся Суркина.

Спортивный объект был открыт в 2012 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Площадка находится в плачевном состоянии: сетки на футбольных воротах и баскетбольных кольцах порваны, борта хоккейной коробки исписаны граффити, спортивное покрытие отсутствует.

«Сейчас приняли решение об оперативных мерах: установим новые сетки, покрасим ворота и баскетбольные щиты. Кроме того, будем готовить всю необходимую документацию, чтобы в ближайшее время провести модернизацию объекта: положить новый асфальт и спортивное покрытие из резины, установить новое спортивное оборудование», - прокомментировал депутат городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Приокского района Владимир Поддымников-Гордеев.

Отдельное внимание уделяется обслуживанию спортивных объектов.

«На площадке проводится регулярная уборка. Зимой заливаем лед. Сейчас, в связи с предстоящим ремонтом, будем следить за ходом работ на спортивном объекте. А по завершении реконструкции – держать на контроле состояние обновленного оборудования, и покрытия», - отметил менеджер по связям с общественностью муниципального центра спортивных объектов и ГТО Александр Архипов.

Второй точкой в маршруте партийного десанта стал адрес: 2-й Кемеровский пер, 4. На спортивной площадке реконструкция идет полным ходом. Завершена укладка спортивного покрытия. В ближайшее время отремонтируют борта хоккейной коробки, обновят защитные сетки на воротах. Срок завершения работ – 15 августа 2025 года.

Партийный десант - эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».

