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Экономика

Нижегородская трубная компания присоединилась к проекту "Производительность труда"

10 июля 2025 14:44  [21] Экономика
Нижегородская трубная компания присоединилась к проекту Производительность труда

Фото: минпромторг Нижегородской области

ООО «СТС» («Современные трубопроводные системы») из Нижнего Новгорода стало 289-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на разработке и производстве трубопроводных систем для атомной отрасли.

«Компания «СТС» стала первым изготовителем трубопроводных систем, который присоединился к федпроекту «Производительность труда» в Нижегородской области. Специалисты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. Эксперты совместно с сотрудниками компании проведут аудит, выберут пилотный поток и выявят «узкие» места. Нововведения позволят увеличить выработку на пилотном потоке и ускорить работу производства без существенных финансовых вложений», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятиях, где уже были внедрены бережливые технологии при господдержке, выработка увеличилась в среднем на 40%.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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