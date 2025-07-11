Почти 630 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году Общество

Фото: Никита Духник

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подвели итоги профилактических мероприятий в первом полугодии 2025 года. За этот период в них приняли участие почти 630 тысяч жителей региона: около 500 тысяч человек прошли диспансеризацию, еще более 130 тысяч человек – профилактические медицинские осмотры.

Как подчеркнули в министерстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число участников профилактических мероприятий выросло на 25% (почти на 126 тысяч человек). Это свидетельствует о повышении приверженности людей регулярным обследованиям, заботе о собственном здоровье. Такая задача стоит перед регионом в рамках реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, на сегодняшний день углубленной диспансеризацией охвачено уже свыше 97 тысяч нижегородцев, скринингом репродуктивного здоровья – более 103 тысяч человек. В планах до конца текущего года – охватить диспансеризацией и профосмотрами более 1,3 млн жителей региона.

«В результате проведенных обследований впервые было выявлено практически 28 тысяч случаев различных заболеваний. И диспансеризация, и диспансерное наблюдение населения организованы с учетом внедрения новых технологий диагностики, цифровых технологий, проактивного подхода к взаимодействию с пациентами. Все эти составляющие в комплексе позволяют выявить заболевания и факторы риска их развития на самой ранней стадии», – рассказала Наталья Савицкая.

Из общего числа выявленных в первом полугодии 2025 года заболеваний около 12,3 тысячи случаев приходятся на болезни системы кровообращения, более 1,5 тысячи случаев – на сахарный диабет, свыше 1,5 тысячи случаев – на заболевания пищеварительной системы, более 1,2 тысячи случаев – на заболевания органов дыхания. Еще в 890 случаях у пациентов выявили онкологические заболевания.

«Благодаря диспансеризации такие факторы риска, как высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и глюкозы, пристрастие к курению, чрезмерное употребление алкогольных напитков, несбалансированное питание, недостаток физической активности и избыточный вес могут быть скорректированы. Врачи делают все для того, чтобы помочь своим пациентам существенно уменьшить вероятность развития хронических патологий или даже предотвратить их появление», – подчеркнула главный врач.

Напомним, диспансеризация включает в себя комплекс обследований, анализов и консультаций специалистов, позволяющих оценить состояние здоровья каждого гражданина. Проходить диспансеризацию рекомендуется раз в три года, начиная с 18-летнего возраста, и ежегодно после 40 лет. Профилактический осмотр можно проходить каждый год. Указанные профилактические мероприятия проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В 2025 году в Нижегородской области диспансеризацию проводят 83 медицинские организации и более 20 мобильных бригад медиков. Записаться на диспансеризацию можно при личном обращении в регистратуру поликлиники по месту прикрепления, через call-центр поликлиники, через единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122», через региональный Портал пациента, раздел «Диспансеризация», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По согласованию с работодателем для прохождения диспансеризации на один день работнику дается освобождение от работы. Пациенты также могут пройти обследования вечером в будни или в субботу. С 2024 года по договоренности с медицинскими организациями мобильные бригады могут провести профилактические осмотры и диспансеризацию непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах или по месту учебы.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.