Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2025 17:31  [53] Партийный десант проинспектировал спортивные площадки Приокского района
11 июля 2025 17:00  [90] Проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закроют почти на 10 месяцев
11 июля 2025 16:29  [181] Инцидент с ребенком в нижегородской маршрутке заинтересовал Бастрыкина
11 июля 2025 16:14  [177] Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов
11 июля 2025 16:09  [103] Чествование дружных и активных семей прошло в арзамасском парке 8 июля
11 июля 2025 15:44  [130] Суханов взял на контроль обращение семьи погибшего нижегородца-участника СВО
11 июля 2025 15:03  [142] Нижегородцев предупредили об опасности алкоголя для аллергиков
11 июля 2025 14:50  [163] Роспотребнадзор разрешил купание в 13 водоемах Нижегородской области
11 июля 2025 14:16  [213] Огромный провал образовался на Белинке в Нижнем Новгороде: что говорят власти
11 июля 2025 14:03  [84] Делегация Нижегородского центра общественного здоровья посетила медпункт АПЗ
Общество

Почти 630 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году

10 июля 2025 17:48  [1] Общество
Почти 630 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году

Фото: Никита Духник

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подвели итоги профилактических мероприятий в первом полугодии 2025 года. За этот период в них приняли участие почти 630 тысяч жителей региона: около 500 тысяч человек прошли диспансеризацию, еще более 130 тысяч человек – профилактические медицинские осмотры.

Как подчеркнули в министерстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число участников профилактических мероприятий выросло на 25% (почти на 126 тысяч человек). Это свидетельствует о повышении приверженности людей регулярным обследованиям, заботе о собственном здоровье. Такая задача стоит перед регионом в рамках реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, на сегодняшний день углубленной диспансеризацией охвачено уже свыше 97 тысяч нижегородцев, скринингом репродуктивного здоровья – более 103 тысяч человек. В планах до конца текущего года – охватить диспансеризацией и профосмотрами более 1,3 млн жителей региона.

«В результате проведенных обследований впервые было выявлено практически 28 тысяч случаев различных заболеваний. И диспансеризация, и диспансерное наблюдение населения организованы с учетом внедрения новых технологий диагностики, цифровых технологий, проактивного подхода к взаимодействию с пациентами. Все эти составляющие в комплексе позволяют выявить заболевания и факторы риска их развития на самой ранней стадии», – рассказала Наталья Савицкая.

Из общего числа выявленных в первом полугодии 2025 года заболеваний около 12,3 тысячи случаев приходятся на болезни системы кровообращения, более 1,5 тысячи случаев – на сахарный диабет, свыше 1,5 тысячи случаев – на заболевания пищеварительной системы, более 1,2 тысячи случаев – на заболевания органов дыхания. Еще в 890 случаях у пациентов выявили онкологические заболевания.

«Благодаря диспансеризации такие факторы риска, как высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и глюкозы, пристрастие к курению, чрезмерное употребление алкогольных напитков, несбалансированное питание, недостаток физической активности и избыточный вес могут быть скорректированы. Врачи делают все для того, чтобы помочь своим пациентам существенно уменьшить вероятность развития хронических патологий или даже предотвратить их появление», – подчеркнула главный врач.

Напомним, диспансеризация включает в себя комплекс обследований, анализов и консультаций специалистов, позволяющих оценить состояние здоровья каждого гражданина. Проходить диспансеризацию рекомендуется раз в три года, начиная с 18-летнего возраста, и ежегодно после 40 лет. Профилактический осмотр можно проходить каждый год. Указанные профилактические мероприятия проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В 2025 году в Нижегородской области диспансеризацию проводят 83 медицинские организации и более 20 мобильных бригад медиков. Записаться на диспансеризацию можно при личном обращении в регистратуру поликлиники по месту прикрепления, через call-центр поликлиники, через единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122», через региональный Портал пациента, раздел «Диспансеризация», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По согласованию с работодателем для прохождения диспансеризации на один день работнику дается освобождение от работы. Пациенты также могут пройти обследования вечером в будни или в субботу. С 2024 года по договоренности с медицинскими организациями мобильные бригады могут провести профилактические осмотры и диспансеризацию непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах или по месту учебы.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Здравоохранение Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных