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Общество

Стартовал прием заявок в нижегородскую ИТ-Академию для школьников

11 июля 2025 16:00  [83] Общество
Стартовал прием заявок в нижегородскую ИТ-Академию для школьников

Нижегородский ИТ-кампус «НЕЙМАРК» запускает бесплатную образовательную программу по информационной безопасности для школьников 7–11 классов. Участники смогут получить базовые знания в сфере киберзащиты и поработать над реальными задачами вместе с ведущими экспертами отрасли.

С 8 по 18 августа, за десять дней проведения НЕЙМАРК.ИТ-Академии, школьники со всей России познакомятся с основами информационной безопасности: от защиты персональных данных до противодействия кибератакам. Также они примут участие в практикумах и, разбившись на команды, отработают действия по поиску уязвимостей и предотвращению смоделированных инцидентов.

«У нас действует совместная программа высшего образования с НГТУ в сфере информационной безопасности. Вместе создаем НЕЙМАРК.ИТ-Академию, где будут преподавать специалисты университета. Мы готовы уже со школьной скамьи вкладываться в подготовку будущих студентов», — отметил и.о. ректора Университета «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин.

Чтобы принять участие в образовательной программе, необходимо до 21 июля зарегистрироваться на сайте РЦ «Вега» и заполнить форму участника. Школьники из Нижегородской области также могут пройти регистрацию на портале «Навигатор 52».

После этого претендентов ожидает конкурсный отбор. Необходимо пройти тест по информационной безопасности на платформе «Контур» и предоставить портфолио своих достижений. Учитываются освоение профильных курсов, участие в олимпиадах, конкурсах по информационной безопасности, информатике и физике за последние 3-4 года. Результаты отбора будут опубликованы на сайте РЦ «Вега» 28 июля.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще 8 проектов были определены отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, республике Бурятия, а также два проекта - в Москве на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Нацпроект
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