Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на выставке "Иннопром-2025" Экономика

Фото: минпромторг Нижегородской области

Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая прошла с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.

Делегацию региона возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Также в состав делегации вошли министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, представители Корпорации развития Нижегородской области и Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона, Центра поддержки экспорта, регионального Фонда развития промышленности, Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и семи промышленных предприятий.

В международной промышленной выставке «Иннопром-2025» приняли участие ООО «Лазер-НН Металлообработка», ООО «Аксис» (производство сменного режущего инструмента), ООО «Евросид» (производство автокомпонентов), ООО «Аммета» (металлообработка), ООО «Гранком» (порошковая металлургия), АО «Электро Интел» (разработка и производство инверторных источников питания различного назначения), ООО «Торгпроект» (промышленное строительство).

«Мы активно помогаем предприятиям налаживать прочные деловые контакты, в том числе на международном уровне. На площадке «Иннопром-2025» представители нижегородских предприятий обсудили варианты сотрудничества с предприятиями Китая, Белоруссии и Саудовской Аравии, провели переговоры с руководителями департаментов крупнейших российских промышленных предприятий, а также приняли участие в мероприятии по беспилотным летательным аппаратам», – рассказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора представил на сессии «Где разместить производство. Возможности промышленных парков и ОЭЗ России» промышленную инфраструктуру Нижегородской области, в том числе индустриальные парки и технопарки, а также особую экономическую зону «Кулибин».

Максим Черкасов выступил с докладом на экспертной сессии «Индустрия детских товаров 2.0». На сегодняшний день в кластер Индустрии детских товаров Нижегородской области входит 90 компаний.

«Нижегородская область уделяет большое внимание развитию индустрии детских товаров, у региона есть уже успешно работающие инструменты, а есть идеи, которые мы только планируем реализовать. На профильной сессии представил коллегам наш опыт, а также предложил масштабировать действующие в регионе меры поддержки, например, поддержку местных промышленных предприятий ИДТ через региональные демографические программы на примере программы «Подарок новорожденному», – рассказал Максим Черкасов.

В рамках программы «Подарок новорожденному» все нижегородки, родившие детей после 1 июля 2025 году, получают сертификат на 20 тыс. рублей, по которому могут выбрать в специальной категории товары от нижегородских производителей на одном из маркетплейсов.

Также министр выступил с инициативой о разработке на федеральном уровне новых мер поддержки для производителей детских товаров, в особенности для тех компаний, которые создают максимально автоматизированные производства.

Кроме того, на площадке «Иннопром-2025» состоялась церемония награждения премии «Молодой промышленник года». Победителем в специальной номинации «Перспектива года» стала Надежда Аверина директор ООО «Первая ткацкая фабрика» (высокотехнологичное импортозамещающее текстильное производство полного цикла).

Во время выставки Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области заключила соглашение со Свердловским фондом развития поддержки предпринимательства. Подписи под документом поставили директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области Иван Разуваев и директор свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Соглашение позволит координировать работу Свердловской и Нижегородской областей в вопросах развития предпринимательства. Запланировано проведение совместных обучающих мероприятий, деловых встреч и бизнес-миссий.

Напомним, Нижегородская область заняла второе место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации в 2024 году. Победителей рейтинга наградил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

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