СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 июля 2025 17:28  [116] Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей
11 июля 2025 17:09  [80] Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на выставке "Иннопром-2025"
11 июля 2025 16:44  [187] Завод "Красное Сормово" спустил на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков"
11 июля 2025 12:45  [135] Более 8 000 нижегородцев воспользовались господдержкой по профориентации в январе-июне
11 июля 2025 12:24  [177] Большинство нижегородцев стремится повысить свою финансовую грамотность 
10 июля 2025 19:44  [507] Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году
10 июля 2025 18:20  [417] Еще 50 проектов КРТ планируют реализовать в Нижегородской области
10 июля 2025 15:49  [343] Как Нижегородская область вышла в топ-2 промышленного рейтинга: разбор экспертов
10 июля 2025 14:44  [65] Нижегородская трубная компания присоединилась к проекту "Производительность труда"
10 июля 2025 13:25  [304] В июне выдачи автокредитов в России выросли на 16%
Экономика

Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на выставке "Иннопром-2025"

11 июля 2025 17:09  [80] Экономика
Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на выставке Иннопром-2025

Фото: минпромторг Нижегородской области

Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая прошла с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.

Делегацию региона возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Также в состав делегации вошли министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, представители Корпорации развития Нижегородской области и Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона, Центра поддержки экспорта, регионального Фонда развития промышленности, Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и семи промышленных предприятий.

В международной промышленной выставке «Иннопром-2025» приняли участие ООО «Лазер-НН Металлообработка», ООО «Аксис» (производство сменного режущего инструмента), ООО «Евросид» (производство автокомпонентов), ООО «Аммета» (металлообработка), ООО «Гранком» (порошковая металлургия), АО «Электро Интел» (разработка и производство инверторных источников питания различного назначения), ООО «Торгпроект» (промышленное строительство).

«Мы активно помогаем предприятиям налаживать прочные деловые контакты, в том числе на международном уровне. На площадке «Иннопром-2025» представители нижегородских предприятий обсудили варианты сотрудничества с предприятиями Китая, Белоруссии и Саудовской Аравии, провели переговоры с руководителями департаментов крупнейших российских промышленных предприятий, а также приняли участие в мероприятии по беспилотным летательным аппаратам», – рассказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора представил на сессии «Где разместить производство. Возможности промышленных парков и ОЭЗ России» промышленную инфраструктуру Нижегородской области, в том числе индустриальные парки и технопарки, а также особую экономическую зону «Кулибин».

Максим Черкасов выступил с докладом на экспертной сессии «Индустрия детских товаров 2.0». На сегодняшний день в кластер Индустрии детских товаров Нижегородской области входит 90 компаний.

«Нижегородская область уделяет большое внимание развитию индустрии детских товаров, у региона есть уже успешно работающие инструменты, а есть идеи, которые мы только планируем реализовать. На профильной сессии представил коллегам наш опыт, а также предложил масштабировать действующие в регионе меры поддержки, например, поддержку местных промышленных предприятий ИДТ через региональные демографические программы на примере программы «Подарок новорожденному», – рассказал Максим Черкасов.

В рамках программы «Подарок новорожденному» все нижегородки, родившие детей после 1 июля 2025 году, получают сертификат на 20 тыс. рублей, по которому могут выбрать в специальной категории товары от нижегородских производителей на одном из маркетплейсов.

Также министр выступил с инициативой о разработке на федеральном уровне новых мер поддержки для производителей детских товаров, в особенности для тех компаний, которые создают максимально автоматизированные производства.

Кроме того, на площадке «Иннопром-2025» состоялась церемония награждения премии «Молодой промышленник года». Победителем в специальной номинации «Перспектива года» стала Надежда Аверина директор ООО «Первая ткацкая фабрика» (высокотехнологичное импортозамещающее текстильное производство полного цикла).

Во время выставки Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области заключила соглашение со Свердловским фондом развития поддержки предпринимательства. Подписи под документом поставили директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области Иван Разуваев и директор свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Соглашение позволит координировать работу Свердловской и Нижегородской областей в вопросах развития предпринимательства. Запланировано проведение совместных обучающих мероприятий, деловых встреч и бизнес-миссий.

Напомним, Нижегородская область заняла второе место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации в 2024 году. Победителей рейтинга наградил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. 

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных