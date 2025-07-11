Налоги начнут списывать со счетов нижегородцев без суда уже 1 ноября Общество

С ноября 2025 года в России изменится порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право списывать задолженности с банковских счетов граждан без обращения в суд. Это упростит процедуру для налоговых органов, но для плательщиков предусмотрены механизмы защиты прав.

После вступления закона в силу, если долг не оплачен в течение шести месяцев, ФНС разместит поручение на списание в специальном реестре. Через семь дней средства будут списаны со счета должника. Если банк не выполнит поручение, дело передадут судебному приставу.

Налогоплательщики смогут оспорить задолженность или приостановить списание, подав жалобу через личный кабинет на сайте ФНС, портал "Госуслуги" или заказным письмом. Однако если не получить уведомление через "Госуслуги", будет сложнее восстановить срок для подачи жалобы.

"Использование внесудебных методов помогает разгрузить суды от большого количества дел по взысканию долгов, что способствует более эффективной работе судебной системы. Такое урегулирование конфликтов часто происходит в более конструктивной форме, что дает возможность избежать острых ситуаций между сторонами", — подчеркнул в беседе с телеканалом "360"председатель Комитета Госдумы по безопасности предпринимательской деятельности и один из инициаторов проекта Анатолий Выборный.

ФНС имеет право списать денежные средства на счетах, наличные деньги, имущество, переданное другим лицам, и имущество, не предназначенное для личного пользования. Однако не подлежат списанию доходы, защищенные законом, средства на избирательных счетах и другие специальные счета.

Плюсы нововведения:

Упрощение процедуры взыскания.

Разгрузка судебной системы.

Возможность конструктивного урегулирования конфликтов.

Минусы:

Ограниченные возможности для обжалования.

Риск неправомерных списаний.

Сомнительная экономия средств для налогоплательщиков.

Важно своевременно проверять налоговые уведомления и решения, чтобы избежать проблем.