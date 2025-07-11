Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова Общество

Фото: Кира Мишина

24 июля 2025 года в 14:00 в приёмной губернатора и правительства Нижегородской области пройдет личный приём граждан. Его проведёт заместитель губернатора Егор Поляков. Встреча состоится по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2.

Егор Поляков отвечает за координацию работы региона в различных сферах:

- разработка социально-экономической политики;

- контроль финансов и бюджета;

- управление имуществом и земельными отношениями;

- привлечение инвестиций;

- организация закупок;

- развитие цифровой экономики;

- координация работы Ситуационного центра и МФЦ;

- повышение качества госуслуг;

- содействие занятости - и другие вопросы.

На приём могут обратиться жители области, граждане России, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории региона на законных основаниях. Основанием для приёма является рассмотрение вопроса на уровне компетенции Егора Полякова, если нижестоящие инстанции не помогли с решением.

Для записи нужно направить письменное или электронное обращение с подробным описанием проблемы. Регистрация прекращается за пять рабочих дней до приема.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 439 04 98 или (831) 430 96 39.