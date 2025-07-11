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Общество

Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова

12 июля 2025 12:25  [114] Общество
Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова

Фото: Кира Мишина

24 июля 2025 года в 14:00 в приёмной губернатора и правительства Нижегородской области пройдет личный приём граждан. Его проведёт заместитель губернатора Егор Поляков. Встреча состоится по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2.

Егор Поляков отвечает за координацию работы региона в различных сферах:

- разработка социально-экономической политики;
- контроль финансов и бюджета;
- управление имуществом и земельными отношениями;
- привлечение инвестиций;
- организация закупок;
- развитие цифровой экономики;
- координация работы Ситуационного центра и МФЦ;
- повышение качества госуслуг;
- содействие занятости - и другие вопросы.

На приём могут обратиться жители области, граждане России, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории региона на законных основаниях. Основанием для приёма является рассмотрение вопроса на уровне компетенции Егора Полякова, если нижестоящие инстанции не помогли с решением.

Для записи нужно направить письменное или электронное обращение с подробным описанием проблемы. Регистрация прекращается за пять рабочих дней до приема.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 439 04 98 или (831) 430 96 39.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Прием граждан
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