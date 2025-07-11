Минстрой разрешил реконструкцию лыжной базы "Стригино" в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируют возвести современный спортивный комплекс с лыжной базой. В июне региональное Министерство строительства выдало разрешение на проведение строительных работ, как сообщается на официальном сайте ведомства.
Комплекс будет располагаться в живописном Стригинском бору, который имеет статус памятника природы. В настоящее время в этом районе функционирует лыжная база "Стригино", которая готовится к масштабной реконструкции.
Проект предусматривает создание универсального спортивного объекта, который будет работать круглый год. В комплексе планируется организовать аренду лыжного оборудования, а также оборудовать современные помещения для фитнеса, игровых зон и тренажерных залов. Для удобства посетителей будет предусмотрено кафе. Кроме того, благоустройство прилегающей территории станет важной частью проекта. Однако четыре существующие лыжные трассы, пролегающие через охраняемую зону, останутся неизменными.
В прошлом году проект спортивного комплекса и лыжной базы ПАО "ГАЗ" успешно прошёл государственную экспертизу.
Строительство объекта планируется начать у дома № 25 на улице Героя Старикова. Застройщиком выступает ПАО "ГАЗ", а техническим заказчиком — нижегородское ООО "Технопарк".
В феврале 2024 года Николай Горшков, руководитель спортивного клуба "Торпедо", который управляет спортивными объектами автозавода, отметил, что строительство лыжной базы будет осуществляться в рамках программы "Новый социальный вектор". Комплекс будет доступным для широкого круга любителей спорта и активного отдыха.
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