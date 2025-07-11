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Спорт

ФК "Пари НН" 12 июля проиграл контрольные матчи "КАМАЗу" и "Динамо Киров"

12 июля 2025 16:28  [47] Спорт
ФК Пари НН 12 июля проиграл контрольные матчи КАМАЗу и Динамо Киров

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" 12 июля провёл сразу два контрольных матча в рамках летних сборов. Первым соперником нижегородцев стал Челнинский "КАМАЗ", вторым - кировское "Динамо". Обе игры прошли на поле спортивной базы на Бору, когда термометры показывали больше 30 градусов.

В первом тайме первой игры "Пари НН" открыл счёт благодаря Владиславу Карапузову, но "КАМАЗ" сравнял счёт до перерыва. Во втором тайме челнинцы вышли вперед, но парижане не смогли отыграться, несмотря на несколько моментов. А вот гости также забили ещё один гол, завершив матч со счётом 1:3.

Спустя час стартовал второй матч - с соперником из Второй лиги. Все голы были забиты в первом тайме. "Динамо" вышло вперёд, но Станислав Лапинский сравнял счёт ударом головой. Однако спустя несколько минут кировчане снова вышли вперёд. Во втором тайме нижегородцы имели шансы забить, но голкипер "Динамо" совершил сейв. Итог игры - 1:2 в пользу "Динамо".

Стоит отметить, что "Пари НН" играл смешанным составом. Кроме игроков основы, на поле было несколько футболистов молодёжки.

Первый официальный матч нового сезона подопечные нового главного тренера Алексея Шпилевского проведут 20 июля против "Краснодара". Игра пройдёт в Казани, на стадионе "Ак Барс Арена". Начало встречи в 15:30. (0+)

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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