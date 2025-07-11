СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2025 17:20  [144] Синоптики пообещали грозу в Нижегородской области 12 июля, энергетики готовятся
12 июля 2025 17:00  [103] Нижегородский нутрициолог развеяла миф о том, что квас хорошо утоляет жажду
12 июля 2025 15:35  [149] Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы
12 июля 2025 15:03  [791] Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах
12 июля 2025 14:36  [164] Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта
12 июля 2025 14:02  [195] Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах
12 июля 2025 13:16  [420] Нижегородцы раскупили все пельмени и сырники в молочных раздатках
12 июля 2025 12:25  [193] Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова
12 июля 2025 11:43  [231] Жители Верхних Печёр снова жалуются на невыносимый запах канализации
12 июля 2025 11:16  [284] Нижегородский инфекционист рассказала о мерах профилактики от дирофиляриоза
Общество

Синоптики пообещали грозу в Нижегородской области 12 июля, энергетики готовятся

12 июля 2025 17:20  [144] Общество
Синоптики пообещали грозу в Нижегородской области 12 июля, энергетики готовятся

Фото: Россети

"Нижновэнерго" активно готовится к работе в сложных погодных условиях, прогнозируемых на 12 июля в Нижегородской области. По данным Гидрометцентра, в этот день ожидаются грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды компания мобилизовала 266 бригад, в состав которых входят 988 специалистов и 406 единиц специальной техники. Особое внимание уделяется социально значимым объектам и инфраструктуре, для которых подготовлены 234 резервных источника электроснабжения общей мощностью около 7,6 мегаватт.

В компании функционирует оперативный Штаб, который координирует действия с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Постоянный мониторинг метеорологической обстановки позволяет своевременно реагировать на изменения погодных условий.

Важно помнить, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи категорически запрещено приближаться к ним. Необходимо немедленно сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.

Для информирования о нарушениях электроснабжения и получения сведений о сроках восстановления подачи электроэнергии предусмотрены удобные онлайн-сервисы: официальный сайт компании и мобильное приложение "Есть свет!".

Заявки, поданные через электронные каналы, оперативно обрабатываются специалистами компании.

Кроме того, функционирует горячая линия энергетиков "Светлая линия 220", доступная по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; работает круглосуточно и бесплатно).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижновэнерго Погода Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных