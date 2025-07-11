Синоптики пообещали грозу в Нижегородской области 12 июля, энергетики готовятся Общество

Фото: Россети

"Нижновэнерго" активно готовится к работе в сложных погодных условиях, прогнозируемых на 12 июля в Нижегородской области. По данным Гидрометцентра, в этот день ожидаются грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды компания мобилизовала 266 бригад, в состав которых входят 988 специалистов и 406 единиц специальной техники. Особое внимание уделяется социально значимым объектам и инфраструктуре, для которых подготовлены 234 резервных источника электроснабжения общей мощностью около 7,6 мегаватт.

В компании функционирует оперативный Штаб, который координирует действия с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Постоянный мониторинг метеорологической обстановки позволяет своевременно реагировать на изменения погодных условий.

Важно помнить, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи категорически запрещено приближаться к ним. Необходимо немедленно сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.

Для информирования о нарушениях электроснабжения и получения сведений о сроках восстановления подачи электроэнергии предусмотрены удобные онлайн-сервисы: официальный сайт компании и мобильное приложение "Есть свет!".

Заявки, поданные через электронные каналы, оперативно обрабатываются специалистами компании.

Кроме того, функционирует горячая линия энергетиков "Светлая линия 220", доступная по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; работает круглосуточно и бесплатно).