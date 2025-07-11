Лысково 12 июля отметило своё 615-летие

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12 июля Лысково отметило своё 615-летие. Торжественную церемонию открыл спикер регионального парламента Евгений Люлин, поздравив жителей с этим событием. В честь праздника были награждены представители различных профессий, внёсшие вклад в развитие города.
Как рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания, Лысковский муниципальный округ занимает седьмое место в социально-экономическом рейтинге Нижегородской области за первый квартал 2025 года, поднявшись на 18 позиций с конца года.
Евгений Люлин отметил огромный потенциал Лыскова в промышленности, сельском хозяйстве и туризме, подчеркнув важность совместных усилий для его раскрытия.
"Город чтит своё прошлое и уверенно двигается вперед. Лысково было и остается землёй тружеников. Здесь развиваются промышленность и сельское хозяйство. Славу городу приносят его люди. Добрые, отзывчивые и трудолюбивые", - подчеркнул спикер Заксобрания..
Культурная программа праздника включала экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и фестиваль здорового образа жизни, ярмарку, на которой были представлены товары народного промыслов. А на центральной сцене выступили многочисленные творческие коллективы.
Евгений Люлин выразил свою любовь к Лыскову как к месту силы и истокам России, подчеркнув важность сохранения истории и развития города.
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