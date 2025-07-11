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Общество

Лысково 12 июля отметило своё 615-летие

12 июля 2025 19:46  [193] Общество
Лысково 12 июля отметило своё 615-летие

Фото: пресс-служба ЗСНО

12 июля Лысково отметило своё 615-летие. Торжественную церемонию открыл спикер регионального парламента Евгений Люлин, поздравив жителей с этим событием. В честь праздника были награждены представители различных профессий, внёсшие вклад в развитие города.

Как рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания, Лысковский муниципальный округ занимает седьмое место в социально-экономическом рейтинге Нижегородской области за первый квартал 2025 года, поднявшись на 18 позиций с конца года.

Евгений Люлин отметил огромный потенциал Лыскова в промышленности, сельском хозяйстве и туризме, подчеркнув важность совместных усилий для его раскрытия.

"Город чтит своё прошлое и уверенно двигается вперед. Лысково было и остается землёй тружеников. Здесь развиваются промышленность и сельское хозяйство. Славу городу приносят его люди. Добрые, отзывчивые и трудолюбивые", - подчеркнул спикер Заксобрания..

Культурная программа праздника включала экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и фестиваль здорового образа жизни, ярмарку, на которой были представлены товары народного промыслов. А на центральной сцене выступили многочисленные творческие коллективы.

Евгений Люлин выразил свою любовь к Лыскову как к месту силы и истокам России, подчеркнув важность сохранения истории и развития города.

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Теги:
День города Евгений Люлин Лысково
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