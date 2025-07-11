Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Более 500 исследований провели медики в ходе марафона "Мы за ZОЖ!" в Лыскове

13 июля 2025 07:12  [63]
Более 500 исследований провели медики в ходе марафона Мы за ZОЖ! в Лыскове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

12 июля 2025 года в Лыскове прошел очередной этап масштабного регионального марафона здоровья «Мы за ZОЖ!», который проводится в рамках нацпроекта  «Продолжительная и активная жизнь».  В мероприятии на территории лысковского Центрального парка культуры и отдыха приняли участие порядка 1000 жителей города. 

Организаторами выступили Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, тесно сотрудничавший со специалистами мобильных диагностических комплексов ведущих медицинских учреждений региона: Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, Городской клинической больницы №5 г. Нижнего Новгорода и Нижегородского центра борьбы со СПИД.  Объединение усилий этих организаций позволило охватить широкий спектр медицинских услуг и консультаций.

Работа мобильных комплексов обеспечила доступность диагностики для большого числа граждан, что особенно важно для жителей отдаленных районов. В рамках марафона прошло более 500 медицинских исследований и консультаций. 47  человек прошли электрокардиографическое исследование (ЭКГ) и получили квалифицированную консультацию опытного кардиолога.

Программа марафона охватывала широкий спектр диагностических процедур. 18 жителей воспользовались возможностью сделать флюорографию легких – важный метод профилактики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания.  12 женщин прошли маммографическое обследование, позволяющее на ранних стадиях выявить онкологические заболевания молочной железы.  24 человека прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.  

К работе марафона подключились и специалисты из Лысковской и Сергачской ЦРБ.  Благодаря их участию почти 120 жителей Лыскова получили возможность проконсультироваться с врачами разных специальностей: неврологом, эндокринологом, терапевтом, дерматологом и педиатром. Это позволило оценить состояние здоровья и получить рекомендации по профилактике различных заболеваний.

10 жителей города смогли побеседовать с квалифицированным психологом. Дерматоскопическое исследование, позволяющее выявлять кожные новообразования на ранней стадии, прошли 27 человек.  Более 210 пациентов воспользовались возможностью измерить свои антропометрические показатели, артериальное давление, внутриглазное давление, а также определить уровень сахара и холестерина в крови.

Марафон «Мы за ZОЖ!» – это не только диагностика.  Важной его составляющей стало информирование граждан об основных принципах здорового образа жизни.  Участникам акции рассказали о правильном питании, физической активности, профилактике вредных привычек и других аспектах, способствующих сохранению здоровья и долголетию. Это позволило не только диагностировать существующие проблемы, но и «дать инструменты» для предотвращения будущих заболеваний.  

«Региональный марафон «Мы за ZОЖ!» – яркий пример успешного сотрудничества медицинских учреждений и органов власти, направленный на улучшение здоровья жителей Лыскова и всей Нижегородской области.  Он показывает, что комплексный подход, включающий профилактические мероприятия и доступную диагностику, является эффективным инструментом в борьбе с заболеваниями и укреплении здоровья населения», - сказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Напомним, что нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. 

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Марафон Медицина и здоровье Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных