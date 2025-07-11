Более 500 исследований провели медики в ходе марафона "Мы за ZОЖ!" в Лыскове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

12 июля 2025 года в Лыскове прошел очередной этап масштабного регионального марафона здоровья «Мы за ZОЖ!», который проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В мероприятии на территории лысковского Центрального парка культуры и отдыха приняли участие порядка 1000 жителей города.

Организаторами выступили Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, тесно сотрудничавший со специалистами мобильных диагностических комплексов ведущих медицинских учреждений региона: Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, Городской клинической больницы №5 г. Нижнего Новгорода и Нижегородского центра борьбы со СПИД. Объединение усилий этих организаций позволило охватить широкий спектр медицинских услуг и консультаций.

Работа мобильных комплексов обеспечила доступность диагностики для большого числа граждан, что особенно важно для жителей отдаленных районов. В рамках марафона прошло более 500 медицинских исследований и консультаций. 47 человек прошли электрокардиографическое исследование (ЭКГ) и получили квалифицированную консультацию опытного кардиолога.

Программа марафона охватывала широкий спектр диагностических процедур. 18 жителей воспользовались возможностью сделать флюорографию легких – важный метод профилактики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. 12 женщин прошли маммографическое обследование, позволяющее на ранних стадиях выявить онкологические заболевания молочной железы. 24 человека прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.

К работе марафона подключились и специалисты из Лысковской и Сергачской ЦРБ. Благодаря их участию почти 120 жителей Лыскова получили возможность проконсультироваться с врачами разных специальностей: неврологом, эндокринологом, терапевтом, дерматологом и педиатром. Это позволило оценить состояние здоровья и получить рекомендации по профилактике различных заболеваний.

10 жителей города смогли побеседовать с квалифицированным психологом. Дерматоскопическое исследование, позволяющее выявлять кожные новообразования на ранней стадии, прошли 27 человек. Более 210 пациентов воспользовались возможностью измерить свои антропометрические показатели, артериальное давление, внутриглазное давление, а также определить уровень сахара и холестерина в крови.

Марафон «Мы за ZОЖ!» – это не только диагностика. Важной его составляющей стало информирование граждан об основных принципах здорового образа жизни. Участникам акции рассказали о правильном питании, физической активности, профилактике вредных привычек и других аспектах, способствующих сохранению здоровья и долголетию. Это позволило не только диагностировать существующие проблемы, но и «дать инструменты» для предотвращения будущих заболеваний.

«Региональный марафон «Мы за ZОЖ!» – яркий пример успешного сотрудничества медицинских учреждений и органов власти, направленный на улучшение здоровья жителей Лыскова и всей Нижегородской области. Он показывает, что комплексный подход, включающий профилактические мероприятия и доступную диагностику, является эффективным инструментом в борьбе с заболеваниями и укреплении здоровья населения», - сказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Напомним, что нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».