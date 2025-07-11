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Нижегородский бизнес может воспользоваться новым онлайн-сервисом для выхода на экспорт

13 июля 2025 07:32  [21]
Нижегородский бизнес может воспользоваться новым онлайн-сервисом для выхода на экспорт

Фото: РЭЦ

Предприятия Нижегородской области могут воспользоваться новым онлайн-сервисом «Экспортные ниши», доступным на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Сервис помогает более точно и эффективно планировать экспортную стратегию и успешно выходить на международные рынки.

Запуск нового сервиса осуществил Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), который функционирует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Новый сервис предоставляет компаниям ценную информацию о перспективных зарубежных рынках для их продукции, включая прогнозируемые объемы прироста поставок в ближайшие годы как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Каждая экспортная ниша содержит детализированные данные о товарах, входящих в нее, а также о ключевых игроках на соответствующих рынках и долях их поставок. На основе этих данных формируется общий потенциал роста экспорта товаров промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе, оценивается возможный рост поставок российской несырьевой продукции в различные страны.

«Сервис «Экспортные ниши» демонстрирует наиболее обоснованные, статистически и экономически подтвержденные направления развития, что значительно облегчает предпринимателям процесс принятия решений», - подчеркнули в РЭЦ. 

Кроме того, данный инструмент полезен для организаций экосистемы поддержки экспорта, поскольку помогает определять приоритеты и планировать активность, исходя из потенциала развития поставок.

Сервис уже содержит информацию о товарных группах с общим потенциалом увеличения экспорта более чем на 40 млрд долларов. В перечне – как традиционные позиции российского экспорта, так и новые товары, включая потребительские. Лидерами по потенциальному росту экспорта являются отрасли металлургии, химической промышленности и машиностроения. Основные регионы будущего спроса — страны СНГ, Ближний Восток и Восточная Азия, с которыми Россия давно и успешно поддерживает торговые связи.

«Экспортные ниши» продолжают развитие линейки аналитических цифровых сервисов РЭЦ, которые пользуются высокой популярностью у клиентов и формируют эффективную систему поддержки принятия решений для экспортеров.

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Теги:
бизнес Нацпроект Экспорт
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