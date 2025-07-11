Нижегородский кадровый центр "Работа России" помогает пенсионерам с поиском работы

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Служба занятости оказывает содействие людям старшего поколения в трудоустройстве в образовательные, медицинские и социальные учреждения, в организации в области культуры, спорта, торговли, на промышленные предприятия и предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
«Работодатели – как государственные, так и частные – охотно нанимают соискателей в возрасте 60+, ценят их ответственный подход к делу, трудолюбие и многолетний опыт. Мы стремимся подбирать пенсионерам работу с учетом их предпочтений, состояния здоровья и профессионального опыта. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно на новом месте», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Так, пенсионеры уже заняли должности менеджера, методиста, библиотекаря, бухгалтера, повара, продавца, учителя, сиделки, сторожа, уборщика, кочегара котельной, охранника, водителя и другие.
Пенсионерам доступны все меры поддержки кадрового центра. Они могут пройти профориентацию, получить психологическую поддержку, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.
«Профориентация помогает пенсионерам чувствовать себя увереннее при поиске работы. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда эта категория граждан также может освоить новые профессии в рамках нацпроекта «Кадры», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.
По вопросам трудоустройства люди пенсионного возраста могут обратиться в один из офисов нижегородского кадрового центра «Работа России» или уточнить информацию в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.
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