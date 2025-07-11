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Культура и отдых

Более 400 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли профессиональную аттестацию

11 июля 2025 17:33  [17] Культура и отдых
Более 400 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли профессиональную аттестацию

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

9 июля 2025 года в Нижнем Новгороде состоялся очередной этап профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих в регионе. В этот день квалификационный экзамен успешно сдали 20 специалистов. На сегодняшний день уже 409 работников отрасли гостеприимства Нижегородской области могут оказывать свои услуги на законной основе. Об этом сообщил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

«Прохождение аттестации для экскурсоводов и гидов – это не просто формальность, а залог высокого качества обслуживания, гарантия доверия туристов и основа успешного развития индустрии гостеприимства. Число аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков региона уже превысило 400 человек. Работа в этом направлении продолжается», – отметил Сергей Яковлев.

В министерстве напомнили, что с 1 марта 2025 года наличие аттестации у экскурсоводов и гидов является обязательным условием для работы на территории всей страны. 

«Рады, что наши мастера гостеприимства осознают значимость и обязательность подтверждения своей квалификации. Напомню, для допуска к аттестации необходимо подать заявление на портале «Госуслуги», – сказал министр.

Аттестация включает два этапа – прохождение тестирования и выполнение практического задания: проведение в экзаменационной аудитории части экскурсии по тематике билета и рассказ о конкретном объекте показа по выбору. Практическая часть экзамена выполняется экскурсоводами на русском языке, гидами-переводчиками – на выбранном ими иностранном языке. Информация о прохождении аттестации специалистами отрасли гостеприимства вносится в единый федеральный реестр, сведения которого являются открытыми и доступными. Все аттестованные специалисты получают идентификационные нагрудные карточки. Подробная информация о процедуре доступна на сайте министерства. 

В ведомстве отметили, что проведение обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрено федеральным законодательством и ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект Туризм
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