Врач Евстафьев предупредил нижегородцев о скрытых угрозах половых инфекций Общество

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С 14 по 20 июля в России проходит Неделя профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП/ИППП). Эта инициатива ежегодно напоминает о важности осознанного отношения к собственному здоровью, особенно в сфере интимных отношений. Несмотря на широкую распространенность подобных инфекций, отношение к ним в обществе всё ещё недостаточно серьёзное. Между тем, последствия ЗППП могут быть не просто неприятными, а в буквальном смысле подрывать здоровье на долгие годы.

Разобраться в особенностях половых инфекций и способах защиты от них помог главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев.

Что стоит за аббревиатурой ЗППП

По словам специалиста, на сегодняшний день известно 31 заболевание, которое может передаваться через половой контакт. При этом многие из них не сопровождаются яркой симптоматикой, из-за чего инфицированные люди нередко даже не подозревают, что являются носителями инфекции.

"В своей практике я чаще всего сталкиваюсь с такими заболеваниями, как сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз. Все они опасны, особенно при отсутствии своевременного лечения", — подчеркнул Василий Евстафьев.

Передача инфекции может произойти при любом виде сексуального контакта, причем не только традиционном, но и анальном или оральном. Некоторые возбудители обитают не только на слизистых половых органов, но также в ротовой полости, анальной зоне и даже в крови. Инфекция может развиваться скрытно, не вызывая тревожных симптомов, однако именно в этот период человек представляет наибольшую опасность для своего партнёра.

Самолечение может обернуться бедой

Одна из самых распространённых ошибок — попытка справиться с заболеванием самостоятельно. Евстафьев предупреждает: любые проявления подозрительных симптомов должны стать поводом для визита к врачу-дерматовенерологу, а не для самодиагностики и тем более самолечения.

"Без квалифицированной помощи можно не только не избавиться от инфекции, но и усугубить её течение. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс избежать осложнений", — сказал врач.

ЗППП могут привести к тяжёлым последствиям: у мужчин — к простатиту, воспалению яичек, эректильной дисфункции и бесплодию, у женщин — к хроническим воспалениям органов малого таза, нарушению фертильности и внематочной беременности.

Как и когда стоит проходить обследование

Даже если после незащищенного полового контакта нет никаких признаков недомогания, обследоваться всё равно необходимо (на всякий случай). Сроки диагностики зависят от конкретного заболевания. Так, гонорея может быть выявлена уже через 3-5 дней после контакта, трихомониаз — через 5-7 дней, герпес — через две недели. Диагностика сифилиса возможна примерно через месяц, гепатитов B и C — спустя два месяца, а ВИЧ — не ранее чем через три месяца.

Симптомы, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: жжение или боль при мочеиспускании, выделения из половых органов, зуд, раздражение, язвы, уплотнения в области гениталий или анального отверстия, сыпь, увеличение паховых лимфоузлов, боли внизу живота. Однако отсутствие признаков вовсе не гарантирует отсутствие заболевания.

"Некоторые инфекции протекают бессимптомно, и в таком случае человек может быть источником заражения, даже не подозревая об этом", — пояснил Евстафьев.

Лучший способ защитить себя — это практиковать безопасный секс. Самым надёжным средством защиты остаётся презерватив. Однако главный акцент специалист делает на стабильности половой жизни.

"Оптимальной защитой от половых инфекций является наличие одного постоянного и верного партнёра", — заверил врач.