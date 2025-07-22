В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2025 16:53  [5] ЗСНО рассмотрело меры по улучшению системы обращения с мусором
22 июля 2025 16:45  [54] Госдума одобрила штрафы за VPN, передачу логинов и поиск экстремиcтских статей
22 июля 2025 16:40  [44] Три дома для переселенцев в Нижнем Новгороде достроят к концу года
22 июля 2025 16:15  [112] Володарский округ глазами журналиста: сохранение культуры, развитие экономики
22 июля 2025 15:19  [141] Метростроители проверяют прочность грунта на "Площади Свободы"
22 июля 2025 14:50  [137] Нижегородская семья принимает участие во всероссийской "Зарнице"
22 июля 2025 13:58  [137] Независимые эксперты оценили покрытие телеком-операторов в Нижегородской области
22 июля 2025 13:30  [189] Власти перенесли финансирование дороги к ИТ-кампусу "Неймарк" на 2026 год
22 июля 2025 12:18  [180] "Т Плюс" повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ
22 июля 2025 12:15  [272] Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей
Общество

Топ-7 привычек, которые помогут нижегородцам сохранить здоровье мозга

21 июля 2025 09:00  [422] Общество
Топ-7 привычек, которые помогут нижегородцам сохранить здоровье мозга

Фото: сгенерировано нейросетью

Головной мозг — центральный "пульт управления" человеческим телом. Он регулирует эмоции, контролирует движения, отвечает за внимание, память и способность к обучению. Но, как и любая система, мозг уязвим. Хронический стресс, вредные привычки, недостаток сна и гиподинамия постепенно подтачивают его ресурсы. Забота о мозге — это не разовая акция, а ежедневная стратегия. Рассказываем, какие шаги помогут поддерживать ясность ума и сохранить когнитивные способности на долгие годы.

1. Питайтесь с умом

Рацион — это база. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, грецкие орехи), антиоксидантами (черника, брокколи), витаминами группы B и железом, способствуют защите нейронов и поддерживают работу нейромедиаторов. Отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, орехам, зелени, нежирному мясу, а вот избыток сахара, трансжиров и алкоголя — наоборот, ускоряет возрастные изменения мозга.

Регулярное питание и контроль уровня сахара в крови также играют роль: мозг чувствителен к колебаниям глюкозы, и избыток или недостаток энергии сразу отражаются на концентрации и настроении.

2. Двигайтесь регулярно

Физическая активность напрямую связана с нейропластичностью, то есть со способностью мозга формировать новые связи. Аэробные нагрузки (бег, ходьба, плавание) улучшают кровоток, повышают уровень кислорода в тканях, стимулируют выработку эндорфинов и улучшают настроение. Минимум - 30 минут умеренных нагрузок трижды в неделю. Идеально добавить к этому танцы, йогу или даже просто игры с детьми, чтобы задействовать координацию и моторику, что положительно влияет на когнитивные функции.

3. Высыпайтесь

Хроническое недосыпание — один из главных врагов мозга. Именно во сне происходит переработка информации, консолидация памяти и "очистка" от токсинов. Оптимальное время сна — 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, не злоупотреблять гаджетами перед сном, исключить кофе и тяжёлую пищу вечером.

Кратковременный отдых в течение дня (даже 5-10 минут без экрана и дел) даёт мозгу перезагрузку. Это может быть прогулка, медитация или просто молчаливое сидение у окна.

4. Тренируйте интеллект

Мозг, как и мышцы, нуждается в постоянной нагрузке. Решайте логические задачи, изучайте новое, играйте в шахматы, осваивайте иностранные языки или музыкальные инструменты. Даже хобби вроде рисования или рукоделия активизируют разные отделы мозга и развивают новые нейронные связи.

Не забывайте и про общение. Диалог с собеседником активирует зоны, отвечающие за мышление, речь, память. Социальная активность напрямую связана с сохранением когнитивных функций в пожилом возрасте.

5. Умейте справляться со стрессом

Постоянное нервное напряжение истощает ресурсы мозга, снижает память и концентрацию, провоцирует тревожность. Освойте простые методы управления стрессом: дыхательные упражнения, медитации, физическая разрядка, творчество.

Учитесь делегировать, расставлять приоритеты и говорить "нет". Это не слабость, а зрелое отношение к своим границам. Чем меньше внутреннего напряжения, тем дольше ваш мозг будет работать эффективно.

6. Избавьтесь от вредных привычек

Курение, регулярное употребление алкоголя и особенно наркотики разрушают нейроны, ухудшают кровоснабжение мозга и ведут к стойким когнитивным нарушениям. Никотин сужает сосуды, алкоголь нарушает передачу сигналов между клетками, а психоактивные вещества вызывают необратимые изменения в мозговых структурах.

Самое лучшее решение — полный отказ от вредных веществ. Мозг благодарит за чистую среду — ясностью мышления, эмоциональной устойчивостью и хорошей памятью.

7. Контролируйте хронические заболевания

Здоровье сердца напрямую связано с работой мозга. Гипертония, диабет, атеросклероз нарушают кровообращение, повышают риск инсульта и сосудистой деменции. Регулярные обследования, контроль давления, уровня глюкозы и холестерина, соблюдение рекомендаций врача — не просто формальности, а вложение в здоровье мозга на десятилетия вперёд.

Своевременное лечение и изменение образа жизни способны приостановить развитие болезней и защитить мозг от необратимых последствий.

В общем, сохранение здоровья мозга — не абстракция, а конкретные действия: питание, движение, отдых, интеллектуальные вызовы и отказ от вредных привычек. Даже небольшие перемены в образе жизни способны улучшить настроение, повысить работоспособность и сохранить ясность ума до глубокой старости.

Начните с малого — и ваш мозг обязательно ответит вам благодарностью!

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных