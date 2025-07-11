Ветеран СВО: "Программа "Герои. Нижегородская область" дает возможность быть полезным не только на поле боя" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» дает возможность быть полезным не только на поле боя, но и развиваться, чтобы в будущем отстаивать интересы граждан», – заявил ветеран СВО, участник программы Иван Г.

По его мнению, программа «Герои. Нижегородская область» важна и для региона, и для всей страны.

«Она позволяет интегрировать в систему государственного и муниципального управления достойных и надёжных людей, которые словом и делом доказали свою любовь к Родине и всегда готовы ее защищать», – подчеркнул Иван.

Боец признается, что привык ставить перед собой высокие цели и достигать их. Поэтому он решил участвовать в отборе на программу, как только узнал о нем. Близкие его поддержали.

«Семья считает, что, участвуя в программе, я делаю все правильно. Со своей стороны приложу все возможные усилия, чтобы не подвести ни родных, ни нашего президента – Владимир Владимирович Путин в непростое для страны время принял чрезвычайно важное решение, позволяющее проявить себя на государственной и муниципальной службе людям, для которых любовь к Родине важнее всего», – говорит участник программы.

В зоне СВО Иван занимался эвакуацией раненых, он умеет брать на себя ответственность и работать в команде. В ближайшие два года участник программы хотел бы развить навыки проектной работы и управления ресурсами, а после завершения обучения - помогать людям, которые обращаются в органы власти.

«Программа подразумевает тесное взаимодействие с опытными наставниками и командную работу с другими участниками. Несомненно, это лучшая возможность получить знания и практические навыки для реализации крупных проектов в будущем. Уверен, мы справимся со всеми задачами и будем трудиться на благо государства», – отмечает Иван.

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. При этом 60 процентов зарегистрировавшихся в период отбора принимали участие в боевых действиях, находились в зоне СВО. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них выбирались финалисты программы.

Следующим этапом отбора на программу было дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия — страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и были допущены до следующего этапа — онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, было решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни. Его уже проходят 62 человека.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование и онлайн-собеседование, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.