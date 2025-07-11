Перевозки пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву выросли на 1,5% в I полугодии Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Отправление пассажиров поездами дальнего следования в Москву сохраняет положительную динамику на Горьковской железной дороге в январе-июне 2025 года.

Составами, курсирующими из Нижнего Новгорода в направлении столицы России, за 6 месяцев воспользовались 687,5 тыс. человек. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между столицей Приволжья и Москвой курсирует 28 прямых и транзитных составов.

Из Казани за этот период в данном направлении отправлены 363 тыс. человек (+1,8%). Между столицей Татарстана и Москвой курсирует 17 составов.

Поездами дальнего следования из Кирова в Москву перевезены 138,8 тыс. пассажиров в январе-июне (на уровне прошлого, високосного, года). Город на Вятке и столицу страны связывают 15 прямых и транзитных составов.

Из Ижевска в данном направлении за этот период отправлены 64 тыс. пассажиров (на уровне 2024 года). Столицу Удмуртии и Москву связывает 4 состава.