В России могут ввести федеральную программу по стерилизации домашних животных Общество

В России могут запустить федеральную программу, направленную на бесплатную стерилизацию домашних животных. Об этом телеканалу "360" сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

По словам Арапова, некоторые регионы уже применяют подобные меры, и он считает важным распространить этот опыт на всю страну. Такая инициатива не только поможет владельцам заботиться о здоровье своих питомцев, но и снизит количество бездомных животных на улицах.

Арапов подчеркнул, что доступ к стерилизации должен быть обеспечен независимо от финансового положения хозяев.

Депутат также отметил, что предложение уже направлено министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. На данный момент ответ от министерства ещё не получен.

Напомним, в Нижнем Новгороде реализуются программы по защите бездомных животных. Благотворительный фонд "Сострадание НН" ежегодно чипирует около 500 питомцев, передаваемых в новые семьи, а также проводит стерилизацию и вакцинацию за счёт муниципальных средств.