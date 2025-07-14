СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 июля 2025 14:34  [89] В ВТБ оценили конкуренцию банков с маркетплейсами
14 июля 2025 13:46  [125] Нижегородская область получит 186,5 млн рублей на строительство модульных отелей
14 июля 2025 12:20  [499] Нижегородским семьям придется копить на квартиру почти четыре года
13 июля 2025 06:24  [447] Нижегородская компания по выпуску трубопроводных систем присоединилась к проекту "Производительность труда"
12 июля 2025 10:49  [280] Нижегородский кадровый центр "Работа России" помогает пенсионерам с поиском работы
11 июля 2025 17:28  [597] Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей
11 июля 2025 17:09  [452] Более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на выставке "Иннопром-2025"
11 июля 2025 16:44  [581] Завод "Красное Сормово" спустил на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков"
11 июля 2025 12:45  [430] Более 8 000 нижегородцев воспользовались господдержкой по профориентации в январе-июне
11 июля 2025 12:24  [428] Большинство нижегородцев стремится повысить свою финансовую грамотность 
Экономика

В ВТБ оценили конкуренцию банков с маркетплейсами

14 июля 2025 14:34  [89] Экономика
В ВТБ оценили конкуренцию банков с маркетплейсами

Фото: предоставлено ВТБ

Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Коммерсанту».

По словам Пьянова, количество активных клиентов крупных маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries, достигает около 90 миллионов человек, что сопоставимо с клиентской базой Сбербанка. Однако только часть клиентов маркетплейсов является одновременно клиентами их банков.

«Но дальше возникает вопрос, что это за актив и способен ли Озон-банк зарабатывать на этих розничных клиентах так же, как классический банк», — рассуждает Пьянов.

Основная проблема экосистемных банков заключается в качестве их клиентской базы. У них нет зарплатных клиентов, а доход на одного клиента значительно ниже, чем у традиционных банков. Кроме того, они не имеют корпоративного сегмента, который обеспечивает низкую утилизацию капитала; их максимум — работа с собственными продавцами.

ВТБ уже замечает, что клиенты переводят средства со счетов в ВТБ на счета в Озон-банке или Wildberries-банке. Однако это, по сути, лишь перечисление средств на покупки и не представляет угрозы для основного зарплатного банка.

«В среднесрочной перспективе любой экосистемный банк первой категории будет сопоставим со Сбербанком только по числу активных клиентов, но не по доходам или пассивам на клиента», — прогнозирует топ-менеджер ВТБ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Маркетплейс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных