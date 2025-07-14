Ушел из жизни глава администрации Заволжья Сергей Кирилловский Общество

Фото: администрация Городецкого округа

На 63-м году жизни 13 июля скончался глава администрации города Заволжья и начальник территориального управления Сергей Новомирович Кирилловский. Об этом сообщили в администрации Городецкого муниципального округа.

Сергей Новомирович родился 21 марта 1963 года в городе Харовск Вологодской области. В 1989 году окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина, получив специальность "Двигатели внутреннего сгорания".

В том же году он переехал в Заволжье, где начал трудовую деятельность на Заволжском моторном заводе в должности инженера-конструктора. С заводом была связана значительная часть его профессиональной биографии.

С 1989 по 2002 годы он прошел путь от инженера до заместителя директора по персоналу. За это время он занимал различные руководящие должности на предприятии, включая начальника цехов и заместителя начальника производства.

В 2002 году Кирилловский был назначен заместителем главы администрации Заволжья, а уже в 2005 году возглавил администрацию города.

С 2010 по ноябрь 2020 года он работал руководителем аппарата Земского собрания Городецкого муниципального района. По итогам конкурса 25 ноября 2020 года вновь был избран главой администрации Заволжья.

Коллеги и жители города запомнят его как сильного, эрудированного, доброжелательного и справедливого человека, оставившего заметный след в жизни Заволжья.

Прощание с Сергеем Кирилловским состоится 15 июля в 11:00 в Храме Пресвятой Живоначальной Троицы в Заволжье. После отпевания пройдет траурный митинг.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Кирилловского.