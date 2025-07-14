В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с опасными болезнями Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области, архив

В России могут ввести дополнительные ограничения и ужесточить требования для трудовых мигрантов. Среди предложенных мер — ограничение въезда для иностранцев с серьёзными заболеваниями. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью телеканалу "360".

Нилов отметил, что существует риск, когда человек уже въехал в страну, но ещё не прошёл медицинское обследование. За это время он может контактировать с другими людьми, пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и общественные места. Поэтому важно не допускать въезда тех, кто может представлять опасность для окружающих.

Предлагается, чтобы иностранные граждане, планирующие работать в России, предоставляли результаты анализов, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатита B и C, сифилиса и туберкулёза. Срок прохождения обследования не должен превышать 10 дней. Также мигрантов могут обязать предоставлять результаты теста на отсутствие наркотических и психотропных веществ в организме, который должен быть проведён не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Кроме того, Нилов предложил усилить контроль за наличием у иностранцев добровольного медицинского страхования (ДМС). Хотя по закону наличие ДМС обязательно, на границе его часто не проверяют, и у многих мигрантов такого полиса нет. Это может привести к тому, что в случае необходимости экстренной медицинской помощи расходы будут нести российские граждане и бюджетные средства.

Депутат подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности и здоровья населения России, а также для предотвращения финансовых затрат на лечение иностранных граждан.