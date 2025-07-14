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Общество

Более 400 нижегородских населенных пунктов объехали "Поезда здоровья" за полгода

14 июля 2025 17:20  [2] Общество
Более 400 нижегородских населенных пунктов объехали Поезда здоровья за полгода

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

С начала года специалисты мобильно-диагностических комплексов «Поезда здоровья» совершили 125 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. По итогам полугодия медики объехали свыше 400 населенных пунктов. Пациентами «Поездов здоровья» стали около 23,2 тысячи человек.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что к настоящему моменту медики осуществили более 39,5 тысячи консультаций: жители получили помощь терапевтов, кардиологов, неврологов, хирургов, урологов, гинекологов, онкологов, офтальмологов и врачей других узких специальностей. Кроме того, нижегородцам выполнили свыше 80,1 тысячи диагностических исследований. В их числе – электрокардиографии, флюорографии, маммографии, УЗИ-исследования, лабораторные исследования и другие.

По информации министерства, еженедельно в регионе работают сразу пять бригад мобильно-диагностических комплексов. Их состав формируется на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад НОКБ им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик обратила внимание, что в жаркую погоду возрастает количество обращений к медикам по поводу повышенного артериального давления и обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем в период чрезмерного подъема температуры, рекомендуется потреблять больше жидкости. Это может быть чистая питьевая или минеральная вода, натуральные соки, морсы. Также рекомендуется не выходить на улицу в самое жаркое время дня, носить головные уборы и свободную одежду из натуральных тканей. К этим простым правилам следует особенно внимательно прислушаться пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это меры по профилактике случаев тепловых и солнечных ударов и других неприятных состояний», – порекомендовала врач.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Нацпроект Поезда здоровья
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