Первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс открылся в школе № 123 Общество

Школа № 123 Ленинского района совместно с государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева открыла первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс с углубленным изучением физики и математики.

Промышленный партнер школы № 123 – энергохолдинг Эн+. С нового учебного года сотрудники предприятий ГК «Эн+ Тепло Волга» будут проводить уроки электробезопасности с ребятами, пригласят присоединиться к участию в волонтерских проектах компании, а школьникам от 14 лет предложат варианты трудоустройства на летний период. Лучшие выпускники электроэнергетического класса получат возможность продолжить обучение в Политехе по договорам на целевое обучение. Кстати, будущие энергетики уже знакомятся с работой энергоснабжающих организаций. Например, в июне старшеклассники посетили с экскурсиями Автозаводскую ТЭЦ и «Заводские сети».

«Профильная подготовка школьников позволяет гармонично соединить теоретические знания и практическое применение, обеспечивая молодым людям уверенный старт в обучении в вузе и профессиональной карьере», - отметил и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

На базе академического партнера – Политеха - будущие энергетики будут изучать основы электроэнергетики и электротехники, выполнят лабораторные работы на современном обучающем оборудовании. Кстати, успешное участие ребят из профильного электроэнергетического класса в научно-практических конференциях и олимпиадах не только пополнит портфолио для поступления в вуз, но и даст преимущество в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

«Очень важно, чтобы предпрофессиональная подготовка в школах соответствовала запросам государственной экономики. Для важнейшей в жизни каждого человека энергетической сфере необходимы грамотные специалисты. Здорово, что у наших ребят будет возможность утвердиться в своем профессиональном выборе и сделать первые шаги в профессию уже в старших классах школы. Уверен, это даст желаемый эффект для предприятий энергетического сектора», - отметил директор школы № 123 Борис Котельников.

По информации директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимира Радченко, в 38 нижегородских школах сейчас открыто 112 инженерных классов на уровнях основного и среднего общего образования. «Создание профильных классов в школах – это не просто тренд, а осознанная необходимость современной системы образования. Энергетическая отрасль требует глубоких знаний уже на старте карьеры, и ранняя специализация позволяет школьникам под руководством опытных наставников освоить азы профессии, чтобы в будущем успешно работать в этой стратегически важной сфере», – заявил Владимир Радченко.

Сотрудники предприятий «Эн+ Тепло Волга» ведут постоянную профориентационную работу в образовательных организациях Нижнего Новгорода, утверждая совместные с администрациями школ планы взаимодействия по организации мероприятий для детей. Например, с нового учебного года в школе № 15 в дополнение к инженерно-технологическому 10-му классу откроется предпрофильный 7-й класс с занятиями по химии. А в «Школе 800» и лицее № 40 действуют оборудованные по последнему слову техники современные центры развития компетенций «Мультилаб Эн+». Школьники обучаются в них по направлениям IT, инженерии, 3D-моделирования, робототехники.