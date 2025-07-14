Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2025 18:00  [109] 14 пар нижегородцев поженились на празднике в парке "Швейцария"
14 июля 2025 17:50  [101] Первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс открылся в школе № 123
14 июля 2025 17:45  [124] Более 31 млн рублей направят на концерт в честь Дня города в Нижнем Новгороде
14 июля 2025 17:20  [103] Более 400 нижегородских населенных пунктов объехали "Поезда здоровья" за полгода
14 июля 2025 17:10  [150] Новым главврачом ЦРБ в Выксе стал Владимир Костюк
14 июля 2025 16:58  [135] В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с опасными болезнями
14 июля 2025 16:46  [144] 13 дворов благоустроят в Канавинском районе в 2025 году
14 июля 2025 16:22  [172] 12 нижегородцев обратились к врачам с ожогами от борщевика
14 июля 2025 16:00  [173] Ушел из жизни глава администрации Заволжья Сергей Кирилловский
14 июля 2025 15:40  [165] Нарушенное из-за ливня трамвайное движение восстановили в Нижнем Новгороде
Общество

Первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс открылся в школе № 123

14 июля 2025 17:50  [101] Общество
Первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс открылся в школе № 123

Школа № 123 Ленинского района совместно с государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева открыла первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс с углубленным изучением физики и математики.

Промышленный партнер школы № 123 – энергохолдинг Эн+. С нового учебного года сотрудники предприятий ГК «Эн+ Тепло Волга» будут проводить уроки электробезопасности с ребятами, пригласят присоединиться к участию в волонтерских проектах компании, а школьникам от 14 лет предложат варианты трудоустройства на летний период. Лучшие выпускники электроэнергетического класса получат возможность продолжить обучение в Политехе по договорам на целевое обучение. Кстати, будущие энергетики уже знакомятся с работой энергоснабжающих организаций. Например, в июне старшеклассники посетили с экскурсиями Автозаводскую ТЭЦ и «Заводские сети».

«Профильная подготовка школьников позволяет гармонично соединить теоретические знания и практическое применение, обеспечивая молодым людям уверенный старт в обучении в вузе и профессиональной карьере», - отметил и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

На базе академического партнера – Политеха - будущие энергетики будут изучать основы электроэнергетики и электротехники, выполнят лабораторные работы на современном обучающем оборудовании. Кстати, успешное участие ребят из профильного электроэнергетического класса в научно-практических конференциях и олимпиадах не только пополнит портфолио для поступления в вуз, но и даст преимущество в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

«Очень важно, чтобы предпрофессиональная подготовка в школах соответствовала запросам государственной экономики. Для важнейшей в жизни каждого человека энергетической сфере необходимы грамотные специалисты. Здорово, что у наших ребят будет возможность утвердиться в своем профессиональном выборе и сделать первые шаги в профессию уже в старших классах школы. Уверен, это даст желаемый эффект для предприятий энергетического сектора», - отметил директор школы № 123 Борис Котельников.

По информации директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимира Радченко, в 38 нижегородских школах сейчас открыто 112 инженерных классов на уровнях основного и среднего общего образования. «Создание профильных классов в школах – это не просто тренд, а осознанная необходимость современной системы образования. Энергетическая отрасль требует глубоких знаний уже на старте карьеры, и ранняя специализация позволяет школьникам под руководством опытных наставников освоить азы профессии, чтобы в будущем успешно работать в этой стратегически важной сфере», – заявил Владимир Радченко.

Сотрудники предприятий «Эн+ Тепло Волга» ведут постоянную профориентационную работу в образовательных организациях Нижнего Новгорода, утверждая совместные с администрациями школ планы взаимодействия по организации мероприятий для детей. Например, с нового учебного года в школе № 15 в дополнение к инженерно-технологическому 10-му классу откроется предпрофильный 7-й класс с занятиями по химии. А в «Школе 800» и лицее № 40 действуют оборудованные по последнему слову техники современные центры развития компетенций «Мультилаб Эн+». Школьники обучаются в них по направлениям IT, инженерии, 3D-моделирования, робототехники.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных