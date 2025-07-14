Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2025 09:45  [109] Цены на продукты в Нижнем Новгороде приятно удивили канадскую семью Фейнстра
15 июля 2025 09:29  [100] Нижегородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы
15 июля 2025 09:20  [742] Нижегородский онколог Наталья Юртаева скончалась в 39 лет
15 июля 2025 08:00  [179] Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
14 июля 2025 20:00  [333] 15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области
14 июля 2025 19:00  [419] Суд обязал семёновское МБУ выплатить 4,1 миллиона за загрязнение почвы
14 июля 2025 18:00  [269] 14 пар нижегородцев поженились на празднике в парке "Швейцария"
14 июля 2025 17:50  [241] Первый в Нижнем Новгороде профильный электроэнергетический класс открылся в школе № 123
14 июля 2025 17:45  [321] Более 31 млн рублей направят на концерт в честь Дня города в Нижнем Новгороде
14 июля 2025 17:20  [189] Более 400 нижегородских населенных пунктов объехали "Поезда здоровья" за полгода
Общество

Нижегородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы

15 июля 2025 09:29  [100] Общество
Нижегородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы

Фото: с сайта unsplash.com

Накануне в Тульской области на пляже пансионата "Шахтёр", расположенном на берегу реки Оки, произошёл несчастный случай. Молния ударила по мокрому песку, что привело к гибели трёх отдыхающих. Ещё четыре человека были доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, погибшие находились на пляже босиком и гуляли по мокрому песку во время грозы.

Эксперты и спасатели предупреждают о возможных опасностях, связанных с грозами на открытых территориях. Руководитель ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" Олег Моцарь поделился с телеканалом "360" своим опытом и дал рекомендации по поведению во время грозы.

Моцарь отметил, что вода является проводником электричества, и разряд через мокрый песок может быть смертельным. Он подчеркнул важность нахождения под тентом на сухом песке и подальше от водоёмов.

Также он обратил внимание на опасность одиноко стоящих высоких деревьев, в которые молния может ударить в первую очередь.

Кроме того, Моцарь напомнил о необходимости снять все металлические украшения и не прикасаться к металлическим предметам во время грозы. Он также подчеркнул, что молнии могут быть разной мощности, и предсказать расстояние, на которое может уйти разряд, невозможно.

Напомним, на фестивале AFP в Нижегородской области молодой мужчина погиб от удара молнии при разговоре по мобильному телефону.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Молния
Поделиться:
Новости по теме
20 мая 2025 08:00  [746] Нижегородские ученые показали процесс зарождения молнии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных