Нижегородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы

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Накануне в Тульской области на пляже пансионата "Шахтёр", расположенном на берегу реки Оки, произошёл несчастный случай. Молния ударила по мокрому песку, что привело к гибели трёх отдыхающих. Ещё четыре человека были доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, погибшие находились на пляже босиком и гуляли по мокрому песку во время грозы.
Эксперты и спасатели предупреждают о возможных опасностях, связанных с грозами на открытых территориях. Руководитель ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" Олег Моцарь поделился с телеканалом "360" своим опытом и дал рекомендации по поведению во время грозы.
Моцарь отметил, что вода является проводником электричества, и разряд через мокрый песок может быть смертельным. Он подчеркнул важность нахождения под тентом на сухом песке и подальше от водоёмов.
Также он обратил внимание на опасность одиноко стоящих высоких деревьев, в которые молния может ударить в первую очередь.
Кроме того, Моцарь напомнил о необходимости снять все металлические украшения и не прикасаться к металлическим предметам во время грозы. Он также подчеркнул, что молнии могут быть разной мощности, и предсказать расстояние, на которое может уйти разряд, невозможно.
Напомним, на фестивале AFP в Нижегородской области молодой мужчина погиб от удара молнии при разговоре по мобильному телефону.
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