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Общество

Нижегородцы завершили работы на первых двух объектах на новой подшефной территории в ДНР

15 июля 2025 10:36  [97] Общество
Нижегородцы завершили работы на первых двух объектах на новой подшефной территории в ДНР

Фото: Олег Булыгин

Нижегородская область как шеф-регион сдала первые два объекта в Мангушском муниципальном округе Донецкой народной республики. В поселке городского типа Мангуш создана Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), в селе Азовское Мангушского округа завершено оснащение отремонтированного клуба.   

Напомним, нижегородцы приступили к работам по восстановлению Мангуша в 2025 году. Ранее, в 2022 году, Нижегородская область начала помогать Харцызску и Иловайску.

Весной этого года с рабочим визитом в Мангуше побывал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.  Он проверил ход восстановительных работ, в том числе создание ЕДДС.

«Помогать Мангушскому округу мы начали с самого главного - ЖКХ, дорог, коммунальных сетей, подготовки к будущему отопительному сезону. ЕДДС - ключевое звено в системе безопасности. Служба позволяет проводить оперативный мониторинг пожаров, коммунальных аварий, других возможных угроз. Создание первой единой дежурно-диспетчерской службы в Мангуше — это возможность быстро реагировать на любые вызовы, важный шаг к повышению качества жизни. Уверен, диспетчерская служба станет надежным помощником для жителей Донбасса», – отметил Андрей Гнеушев.

Так же, как в Харцызске и Иловайске, ЕДДС в Мангуше создана с нуля и оснащена современным оборудованием и цифровыми технологиями для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. 

«Это абсолютно новый для нас объект. Жители смогут звонить и оперативно получать помощь и консультации. Сейчас мы проводим регистрацию ЕДДС, идет набор штата для запуска службы. Огромное спасибо шеф-региону за открытие важного социально значимого объекта! Нижегородская область также помогает с реконструкцией и ремонтом социальных объектов, дорожной сети, коммуникаций», - рассказал первый заместитель главы администрации Мангушского муниципального округа Владимир Топузов.

Как сообщили в Доме народного единства, нижегородские подрядчики провели работы по созданию ЕДДС с опережением графика.  

«За 2,5 месяца выполнили капитальный ремонт всех помещений с заменой инженерных сетей, провели водоснабжение,  установили санитарно-техническое оборудование. С учетом значимости объекта приняли решение об установке автоматической дизельно-генераторной установки, которая моментально восстанавливает электроснабжение. При этом опередили изначальные сроки работ больше, чем на месяц. Считаем, это большой плюс для населения», – рассказал директор подрядной организации Сергей Демчук.

С помощью нижегородцев также введен в эксплуатацию сельский клуб в селе Азовское Мангушского муниципального округа. После ремонта и оснащения он вновь стал центром культурной жизни – здесь проходят концерты, выставки и мастер-классы.

«Шеф-регион обновил зрительный зал единственного в селе клуба. Теперь здесь прекрасный занавес на сцене, новые кресла. На торжественном открытии клуба в День России в обновленном клубе прошел концерт. Люди со слезами на глазах благодарили Нижегородскую область. Качество предоставления культурных услуг жителям села и всего округа заметно улучшилось. Детским танцевальным и музыкальным коллективам стало комфортно заниматься. Клуб начали активно посещать люди пожилого возраста. Искренне благодарим шеф-регион, губернатора Глеба Никитина и надеемся на дальнейшую плодотворную работу», - поблагодарила нижегородцев заместитель главы Мангушского муниципального округа Наталья Тосхопаран. 

 По словам местных жителей, теперь они будут посещать клуб гораздо чаще и охотнее.

«Мы довольны! Столько лет здесь не было ремонта, даже приходить не хотелось. Мы были на открытии – очень порадовались, что стало красиво и комфортно!» — поделилась впечатлениями жительница села Азовское Мария Удод.

Нижегородская область запланировала в 2025 году восстановить в Мангушском округе 31 объект. Координирует работы подрядных организаций и взаимодействие с органами власти Дом народного единства, на базе которого работает проектный офис по реализации специального инфраструктурного проекта в ДНР. 

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Теги:
ДНР Дом народного единства СВО
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