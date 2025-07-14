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Общество

"Теплосети" заменили теплотрассу под проспектом Ленина без перекрытия движения

15 июля 2025 11:28  [64] Общество
Теплосети заменили теплотрассу под проспектом Ленина без перекрытия движения

Фото: Басырова Р./Эн+ Тепло Волга

Специалисты «Теплосетей» (входит в «Эн+ Тепло Волга») в Нижнем Новгороде заменили теплотрассу под проезжей частью проспекта Ленина методом бестраншейной прокладки. Ранее при проведении гидравлических испытаний было зафиксировано повреждение трубопровода диаметром 700 мм в районе дома № 71. С учетом высокой транспортной нагрузки – около 60 тысяч автомобилей в сутки – работы были организованы без ограничения движения. 

«Несмотря на то, что бестраншейный вид работ нашими специалистами ранее был освоен, эта инженерная задача требовала тщательного планирования и выполнения. Использование специальной технологии и накопленный опыт позволили проложить новый участок теплотрассы диаметром 700 мм в футляр подземным способом. В короткий срок заменили участок длиной 36 метров под проезжей частью», - отметил руководитель ООО «Теплосети» Александр Прокофьев. 

Кроме того, у дома № 57 по проспекту Ленина подрядная организация по заказу «Теплосетей» проводит капитальную замену трубопровода диаметром 400 мм протяженностью более 200 метров, в том числе стальные футляры и трубопроводы. Напомним, при подготовке к предстоящему отопительному сезону «Теплосети» перекладывают 16,7 км труб в Автозаводском и Ленинском районах. Старые сети заменяют современными энергосберегающими материалами, не подверженными коррозии и имеющими срок службы до 50 лет. Также идут работы по обновлению 3,3 км изоляции на эстакадных участках тепломагистралей на трубопроводах диаметрами от 200 до 700 мм.

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Теги:
Теплоснабжение Эн+
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