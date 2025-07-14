Нижегородцы начнут предлагать идеи для благоустройства в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ!" Общество

Жители Нижегородской области вновь получат возможность напрямую повлиять на развитие своих городов и сёл, приняв участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!". Приём заявок стартует 15 июля и завершится 15 сентября 2025 года.

Проект предоставляет жителям шанс самим определять, какие изменения необходимы их территории: будь то ремонт дорог, установка уличного освещения, благоустройство дворов или строительство спортивных и детских площадок. На реализацию отобранных инициатив в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета.

Подать заявку можно в электронном виде на официальной платформе проекта — сайте VAM.GOLOSZA.RU. Заявки принимаются по восьми направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее — детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" и "Молодёжная политика".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность участия граждан в формировании комфортной среды:

"Проект "ВАМ РЕШАТЬ!" — это не просто конкурс, а полноценный механизм, позволяющий жителям напрямую участвовать в развитии своих районов. Каждый должен иметь возможность влиять на распределение бюджетных средств и предлагать идеи, исходящие от реальных потребностей. Главное, чтобы инициатива исходила от самих людей", — отметил глава региона.

К участию в проекте допускаются как отдельные жители, так и представители территориальных общественных самоуправлений, сельские старосты. Также сохраняется возможность подачи "семейной заявки" — формата, который был впервые представлен в прошлом году и получил положительный отклик.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что проект уже доказал свою эффективность:

"Создание комфортной среды для жизни — наша приоритетная задача. Благодаря проекту "ВАМ РЕШАТЬ!" жители активно включаются в благоустройство школ, детских садов, дворов. В прошлом году почти 590 тысяч человек проголосовали за значимые для них инициативы. К середине лета большая часть работ уже завершена, и дети получили новые площадки для игр и отдыха. Особенно хочу отметить семейные заявки — они помогают учитывать интересы всех поколений и объединяют людей", — подчеркнул Чинцов.

Он также добавил, что работа по вовлечению граждан в бюджетные процессы будет продолжена в 2026 году, и выразил уверенность в активной позиции нижегородцев.

Напомним, в 2025 году в регионе будет реализовано 462 проекта, отобранных по итогам предыдущего этапа. Всего с 2013 по 2024 год в рамках инициативного бюджетирования в Нижегородской области было воплощено в жизнь около 5 000 проектов, направленных на повышение качества жизни и развитие городской и сельской инфраструктуры.